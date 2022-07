Eutelsat : protocole d'accord en vue d'une fusion avec OneWeb

En marge de la publication de ses résultats annuels, Eutelsat a officialisé mardi la signature d'un protocole d'accord en vue de fusionner avec son partenaire OneWeb.



La transaction, qui prendra la forme d'un échange d'actions OneWeb contre des actions Eutelsat nouvellement émises, valorise OneWeb à quelque 3,4 milliards de dollars, sur la base d'une valeur de 12 euros par action Eutelsat, dividende compris.



A la réalisation de la transaction, Eutelsat détiendra 100% de OneWeb et les actionnaires de OneWeb recevront 230 millions d'actions Eutelsat nouvellement émises, représentant 50% du capital actuel.



Dans un communiqué, Eutelsat explique que ce rapprochement va donner naissance à un acteur mondial unique et de premier plan dans le domaine de la connectivité.



Eutelsat regroupera sa flotte de 36 satellites géostationnaires (GEO) avec la constellation de 648 satellites en orbite terrestre basse (LEO) de OneWeb, dont 428 sont actuellement en orbite.



Les analystes mettent néanmoins en garde contre une opération qui s'annonce douloureuse d'un point de vue financier pour Eutelsat.



'Suite à l'émission des actions Eutelsat destinées à financer l'acquisition de OneWeb, nous pensons que le BPA de l'entreprise sera dilué d'au moins 50%', soulignent ce matin les équipes d'AlphaValue, rappelant que OneWeb perd aujourd'hui de l'argent.



Après avoir lâché près de 18% hier suite à la confirmation des discussions avec OneWeb, l'action Eutelsat cédait encore un peu de terrain à l'ouverture mardi (-0,8%).



La finalisation de la transaction est prévue d'ici à la fin du premier semestre 2023.



