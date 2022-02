Eutelsat renforce son partenariat avec Marlink

Eutelsat Communications et Marlink, connue comme la « Smart Network Company », renforcent leur Partenariat Maritime Mondial initié en 2019 afin d'accompagner la croissance des marchés en Afrique et au Moyen-Orient (Mer Rouge et Golfe) et d’intégrer le continent américain et l'Asie dans le portefeuille des ressources satellitaires d'Eutelsat utilisées par Marlink.



Marlink vient ainsi de souscrire un engagement pluriannuel portant sur de la capacité géostationnaire en bande Ku pour plusieurs centaines de Mhz supplémentaires sur plusieurs satellites d'Eutelsat en couverture de l'Asie, du continent américain, de l'Afrique et de l'Europe, lui permettant de disposer de ressources ciblées sur des zones de navigation spécifiques, assorties de niveaux de débits garantis.



" Grâce au partenariat engagé avec Eutelsat, Marlink sera en mesure d'accroître davantage encore les performances et la couverture de son réseau de terminaux VSAT en mer, offrant ainsi à ses clients des solutions de connectivité fiables, sécurisées, réellement différenciées et de qualité supérieure, partout dans le monde ", explique l'opérateur de satellites.