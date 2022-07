Eutelsat : repli du titre, un broker dégrade son conseil

Eutelsat cède environ 1% à Paris, alors qu'AlphaValue a annoncé plus tôt dans la journée ramener sa recommandation sur le titre à 'accumuler', contre 'achat' jusqu'à présent, tout en maintenant son objectif de cours de 12 euros.



Dans une note de recherche, le bureau d'études parisien justifie sa décision par la dégradation des perspectives de l'opérateur satellitaire, en particulier du côté du marché de la vidéo qui représente 60% du chiffre d'affaires du groupe.



Alors qu'il tablait jusqu'ici sur un repli de 4% de cette activité sur l'exercice 2021-2022, AlphaValue dit désormais anticiper un repli de l'ordre de 6,5%.



Le cabinet indépendant explique par ailleurs redouter un certain nombre de difficultés à court terme concernant le projet d'Internet mondial OneWeb, dans lequel Eutelsat a pris une participation en raison de la suspension des lanceurs russes et du retard pris par la fusée européenne Ariane 6.



