Eutelsat : signe un accord avec FOX Sports Mexico

Eutelsat Communications annonce la signature avec FOX Sports Mexico, l'un des principaux opérateurs de chaînes sportives, d'un accord pluriannuel portant sur la distribution de ses programmes à travers le Mexique via le satellite Eutelsat 117 West A d'Eutelsat.



FOX Sports Mexico est le principal opérateur diffusant des chaînes sportives payantes sur plusieurs plateformes au Mexique, avec notamment les chaînes FOX Sports, FOX Sports 2, FOX Sports 3 et FOX Sports Premium reçues par plus de 15 millions de foyers mexicains.



' Ce partenariat illustre une nouvelle fois l'importance de la position orbitale 117° Ouest d'Eutelsat sur le marché de la télédiffusion en Amérique latine et son succès croissant dans l'ensemble de la région ' indique le groupe.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.