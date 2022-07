Eutelsat sur le point de mettre la main sur OneWeb - sources

(Actualisé avec précisions)

par Elizabeth Piper et Mathieu Rosemain

LONDRES/PARIS, 24 juillet (Reuters) - Eutelsat, opérateur français de satellites, est sur le point de prendre le contrôle de son concurrent britannique OneWeb dans le cadre d'une opération susceptible d'être annoncée dès lundi, a-t-on appris dimanche de deux sources proches des discussions.

OneWeb a été valorisé 3,4 milliards de dollars (3,33 milliards d'euros) lors de son dernier tour de table, a dit l'une des sources. Eutelsat est déjà le deuxième actionnaire de OneWeb, derrière l'indien Bharti Global, avec une participation de 23% au capital.

Ce rapprochement permettrait de renforcer Eutelsat et OneWeb dans la course engagée pour le développement de constellations de satellites en orbite basse face à des concurrents tels que Starlink, qui dépend de SpaceX, propriété d'Elon Musk, et Kuiper d'Amazon.

Ces constellations sont considérées comme un nouveau moyen de déployer l'internet haut débit à travers le monde.

Une fusion d'Eutelsat et OneWeb comporterait une dimension politique en associant des capitaux publics de la France, de la Chine et de la Grande-Bretagne, en plus de l'homme d'affaires indien Sunil Bharti Mittal.

La banque publique Bpifrance est le premier actionnaire d'Eutelsat avec 20%. Le fonds souverain China Investment Corporation est le quatrième, selon les données de Refinitiv.

Avec Bharti, l'Etat britannique a pour sa part sauvé OneWeb de la faillite et deviendrait ainsi un actionnaire minoritaire du nouvel ensemble, a dit l'une des sources.

Eutelsat affiche une capitalisation de 2,4 milliards d'euros à la Bourse de Paris et une dette nette de 3 milliards à fin 2021.

En cas de rapprochement, la Grande-Bretagne conserverait des droits spéciaux sur OneWeb, a dit la deuxième source, notamment un droit de veto sur toute vente à des clients jugée dangereuse pour des raisons de sécurité et un droit de veto sur tout déménagement du siège social.

L'Etat britannique disposerait aussi d'un droit de veto sur toute relation commerciale susceptible de nuire à la coopération en matière de renseignements entre l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et les Etats-Unis, et il aurait aussi son mot à dire sur la chaîne d'approvisionnement et les décisions de lancement.

Eutelsat a refusé de s'exprimer sur le sujet.

Bloomberg a le premier fait état de ce possible rapprochement. (Reportage Elizabeth Piper à Londres et Mathieu Rosemain à Paris, version française Bertrand Boucey)