Eutelstat : renforce son partenariat avec OneWeb

Eutelsat Communications organise ce mercredi un update stratégique sur son projet de rapprochement avec OneWeb, annoncé en juillet 2022.



Eutelsat et les actionnaires clés de OneWeb ont signé un protocole en vue d'un rapprochement dans une opération réalisée par échange d'actions à la suite de laquelle les actionnaires d'Eutelsat et de OneWeb détiendront chacun 50% du capital social d'Eutelsat.



Ce rapprochement constitue une opération transformante donnant naissance à un acteur mondial de premier plan pour conquérir le marché de la connectivité avec une offre combinée GEO/LEO.



Il accélérera la commercialisation de la flotte de OneWeb, répondra aux besoins des clients, permettra de réaliser des économies d'exploitation et maximisera les économies d'investissement.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.