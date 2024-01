Communiqué officiel de EUTELSAT COMMUNICATIONS

Regulatory News:

Eutelsat Group (Euronext Paris, London Stock Exchange : ETL) vient de signer un partenariat entre Eutelsat OneWeb et Paratus South Africa, acteur majeur des services de connectivité spécialisés, en vue d'enrichir l'éventail de services de connectivité déployés par Paratus en Afrique du Sud.

Paratus South Africa propose d'ores et déjà des services en orbite géostationnaire (GEO) dans le cadre du partenariat établi de longue date avec Eutelsat Group. Grâce à ce nouveau partenariat, Paratus pourra élargir son offre de services de connectivité par satellite à travers une offre conjointe de services GEO/LEO ciblant les clients situés dans les régions les plus reculées d’Afrique du Sud, qu'il s'agisse des acteurs de la distribution, de la banque, de l'industrie minière ou encore de l'agriculture et du tourisme.

Dans le cadre de ce nouveau partenariat, les services d'Eutelsat OneWeb seront intégrés au sein du grand réseau fibre de Paratus qui couvre plus de 20000 km du territoire en Afrique subsaharienne afin de permettre à ce dernier de proposer à ses clients des solutions exclusives particulièrement performantes dans le domaine de la connectivité.

Kallie Carlsen, Directeur général de Paratus South Africa, a déclaré : « L'arrivée des services LEO d'Eutelsat OneWeb marque un tournant dans l'industrie des télécommunications en Afrique du Sud. Notre pays s'engage résolument sur la voie de la connectivité, s'affranchissant des frontières géographiques et ouvrant des perspectives comme jamais auparavant. En raison de notre expertise dans le domaine des satellites, notre société est la mieux à même de permettre à un nombre croissant de particuliers et d'entreprises d'Afrique du Sud de prendre leur destin en main grâce à ce partenariat historique. »

Cyril Dujardin, Co-directeur général d'Eutelsat OneWeb, a ajouté : « Les capacités d'adaptation et d'évolution d'Eutelsat OneWeb en font une réponse porteuse d'avenir face aux défis à la fois multiples et singuliers auxquels le continent africain est confronté. Aux côtés de Paratus South Africa, nous allons faire la preuve que le système LEO est en mesure de surmonter les frontières géographiques et de redéfinir la connectivité dans la région afin non seulement de répondre aux attentes des banques, des compagnies minières, des entreprises et des marchés offshores, mais aussi de poser les jalons de l'excellence en matière de communications en Afrique du Sud. »

Dans le cadre de son plan de déploiement mondial, Eutelsat OneWeb a désormais activé sa plate-forme de réseau satellitaire (SNP) en Afrique du Sud et à l'île Maurice -- des stations au sol étant prochainement opérationnelles au Ghana et en Angola -- afin de continuer à renforcer la capacité et les services proposés dans cette région du monde. Les solutions LEO proposées par Eutelsat OneWeb à destination des entreprises sont le fruit du travail et des investissements de longue date d'Eutelsat Group dans la région où EUTELSAT KONNECT, satellite HTS en orbite géostationnaire, assure d'ores et déjà des services haut débit de très grande capacité, qui seront davantage encore renforcés dans les mois à venir grâce à une nouvelle passerelle dédiée à l'Afrique du Sud.

A propos d’Eutelsat Group

Eutelsat Group est l’un des principaux opérateurs mondiaux de télécommunications par satellite, spécialisé dans la fourniture de services de connectivité et de vidéo à travers le monde. Issu du rapprochement de la Société et de OneWeb en 2023, le Groupe est le premier opérateur de satellites GEO-LEO pleinement intégré, doté d'une flotte de 37 satellites géostationnaires et d'une constellation en orbite basse (LEO) composée de plus de 600 satellites. Le Groupe répond aux besoins de ses clients présents dans quatre segments de marché clés que sont la Vidéo, où il distribue plus de 6 500 chaînes de télévision, et les marchés à forte croissance de la Connectivité mobile, de la Connectivité fixe et des Services aux gouvernements.L'incomparable richesse de ses ressources en orbite permet à Eutelsat Group de répondre aux besoins de ses clients dans le monde entier grâce à des solutions intégrées. Le siège social de la Société est situé à Paris. Eutelsat Group emploie plus de 1 700 personnes dans plus de 50 pays. Le Groupe s'engage à fournir des services de connectivité sécurisés, résilients et respectueux de l'environnement en vue de contribuer à la réduction de la fracture numérique. La Société est cotée à la Bourse de Paris (Euronext Paris) sous le code mnémonique ETL, et à la Bourse de Londres sous le code mnémonique ETL.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240119957835/fr/