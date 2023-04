Services Internet : Eutelsat Communications noue un partenariat avec Poulsat en Afrique du Nord

Eutelsat Communications vient de nouer un partenariat avec Poulsat permettant aux établissements scolaires situés en Afrique du Nord de bénéficier de services Internet à haut débit grâce à Eutelsat Advance, une solution innovante de réseau satellitaire en tant que service. Initié par Poulsat et soutenu par le Groupe de la Banque mondiale, le projet de " salle de classe numérique " prévoit de doter plus d'une centaine d'écoles d'une connexion Internet au cours des trois prochaines année.



Cette collaboration ouvre la voie à l'enseignement à distance et à l'éducation des enfants vivant à l'écart des réseaux terrestres, favorisant ainsi l'autonomie de communautés entières dans la région du Sahel et au-delà.



La solution de connectivité Eutelsat Advance en bande Ka proposée par Poulsat fait appel à des terminaux VSAT alimentés grâce à l'énergie solaire et reliés à des points d'accès WiFi en local et à des solutions cloud exclusives, ce qui permet aux enseignants et aux élèves de partager des fichiers en classe.