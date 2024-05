Le satellite multifaisceaux EUTELSAT KONNECT permettra de renforcer le réseau satellitaire de Yahsat grâce à un contrat pluriannuel portant sur le déploiement du haut débit dans plusieurs pays d'Afrique et du Moyen-Orient.

Eutelsat Group (ISIN : FR0010221234 - Euronext Paris / London Stock Exchange : ETL) et YahClick, le pôle dédié aux solutions de données d'Al Yah Satellite Communications Company PJSC (Yahsat), véritable fer de lance en matière de solutions satellitaires dans les Émirats arabes unis (ADX : YAHSAT, ISIN : AEA007501017), viennent de signer un protocole d'accord (MoU) permettant à YahClick de s'appuyer sur la capacité du satellite géostationnaire EUTELSAT KONNECT d'Eutelsat.

Le partenariat qui lie ces deux grands opérateurs de satellites répond aux efforts déployés par Yahsat pour dynamiser son portefeuille d'offres et stimuler la croissance de sa couverture haut débit en Afrique, avec pour objectif la fourniture de services plus performants et la conquête de nouveaux marchés en Afrique et dans le reste du monde. Le MoU qui vient d’être signé confère notamment à Yahsat des droits exclusifs sur les ressources en orbite KONNECT d’EUTELSAT en couverture de l'Éthiopie, l'un des marchés africains affichant la plus forte croissance.

Mis en service en novembre 2020, EUTELSAT KONNECT apporte d'importantes ressources au service du haut-débit grâce à une capacité de 75 Gbps répartie sur un réseau de 65 faisceaux. Couvrant initialement l'Europe et l'Afrique, l'intégralité de la capacité de ce satellite est amenée à être progressivement transférée pour assurer une couverture dédiée au continent africain.

Sulaiman Al Ali, Directeur commercial de Yahsat, a indiqué : « Nous sommes ravis de faire équipe avec Eutelsat en vue d’exploiter des actifs orbitaux de pointe au service de notre propre réseau satellitaire. Le partenariat que nous venons de conclure nous permettra de valoriser davantage encore notre portefeuille d'offres et de stimuler la croissance de nos services haut débit baptisés 'YahClick', destinés aux particuliers et aux entreprises. Yahsat a accompagné Eutelsat dans ses premiers pas sur le marché du haut débit en Afrique, et nous nous réjouissons de cette nouvelle collaboration qui permettra à nos clients et à nos prospects de disposer du meilleur en termes de service et de couverture. »

Ghassan Murat, Directeur régional d'Eutelsat pour la région AMEA, a ajouté : « Nous sommes fiers de renforcer nos liens avec Yahsat, notre partenaire de longue date. La solide présence de Yahsat sur le continent africain et au Moyen-Orient où sont déployés avec succès les services haut débit par satellite YahClick, conjuguée à l'engouement que suscite le transfert progressif de la capacité d'EUTELSAT KONNECT en Afrique, illustrent la forte demande de services haut débit performants observée sur ces marchés, mais aussi le rôle que joue le satellite comme vecteur de liaison entre les utilisateurs situés pour certains dans les régions les plus reculées de la planète. »

À propos d’Eutelsat Group

Eutelsat Group est l’un des principaux opérateurs mondiaux de télécommunications par satellite, spécialisé dans la fourniture de services de connectivité et de vidéo à travers le monde. Issu du rapprochement d’Eutelsat et de OneWeb en 2023, le Groupe est le premier opérateur de satellites GEO-LEO pleinement intégré, doté d'une flotte de 35 satellites géostationnaires et d'une constellation en orbite basse (LEO) composée de plus de 600 satellites. Le Groupe répond aux besoins de ses clients présents dans quatre segments de marché clés que sont la Vidéo, où il distribue plus de 6 500 chaînes de télévision, et les marchés à forte croissance de la Connectivité mobile, de la Connectivité fixe et des Services aux gouvernements. L'incomparable richesse de ses ressources en orbite et de ses infrastructures au sol permet à Eutelsat Group de répondre aux besoins de ses clients dans le monde entier grâce à des solutions intégrées. Le siège social de la Société est situé à Paris. Eutelsat Group emploie plus de 1 700 personnes représentant 50 nationalités différentes. Le Groupe s'engage à fournir des services de connectivité sécurisés, résilients et respectueux de l'environnement en vue de contribuer à la réduction de la fracture numérique. La Société est cotée à la Bourse de Paris (Euronext Paris) et à la Bourse de Londres sous le code mnémonique ETL.

Pour en savoir plus, consultez le site www.eutelsat.com

A propos de Yahsat

Al Yah Satellite Communications Company PJSC (Yahsat) est une société publique cotée à la Bourse d'Abu Dhabi (ADX) et une filiale de Mubadala Investment Company PJSC, qui offre des solutions satellitaires multi-missions dans plus de 150 pays en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie et en Australasie. La flotte de cinq satellites de Yahsat couvre plus de 80 % de la population mondiale et permet des communications essentielles telles que le haut débit, la radiodiffusion, le backhauling et les solutions de mobilité. Basée à Abu Dhabi, dans les Émirats arabes unis, Yahsat fournit des solutions de communication par satellite en bande C, Ku, Ka et L pour les plates-formes terrestres, maritimes et aériennes destinées aux consommateurs, aux gouvernements et aux entreprises. Ses activités comprennent Yahsat Government Solutions, Thuraya, YahClick (powered by Hughes) et YahLink. Yahsat participe également à Hughes do Brasil, un partenariat avec Hughes, et Yahlive, un partenariat avec SES. En 2020, Yahsat a commencé la construction de Thuraya 4, le système de télécommunications de la prochaine génération pour Thuraya, qui devrait entrer en service en 2025. En 2023, Yahsat a passé commande de deux nouveaux satellites de télécommunications définis par logiciel, Al Yah 4 et Al Yah 5, qui devraient être lancés respectivement en 2027 et 2028.

Pour plus d'informations, visitez : www.yahsat.com ; suivez-nous sur X (anciennement Twitter) : @YahsatOfficial

