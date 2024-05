EV Minerals Corporation est une société d'exploration canadienne qui se consacre à l'exploration et au développement miniers. La société se concentre sur le projet EV Nickel, l'hôte du gisement de nickel-cuivre-cobalt. Le projet comprend environ 32 titres miniers couvrant approximativement 1 792 hectares (ha) situés dans le district minier du Saguenay, dans la province de Québec. La propriété Poissons Blanc de la société est une propriété de nickel-cuivre-cobalt. La propriété Poissons Blanc est située dans le nord du Québec, à 294 kilomètres (km) au nord-ouest de la capitale du Québec, la ville de Québec. La société détient également une participation de 100 % dans deux ensembles de claims connus sous le nom de projets Baldwin et Lunge. Le projet Baldwin comprend le bloc Baldwin principal et le bloc Baldwin nord-est et s'étend sur plus de 1 605 ha. Le projet Lunge, d'une superficie de 587 ha, est situé à six kilomètres au nord-est et présente un potentiel aurifère et de minéraux critiques.

Secteur Sociétés minières intégrées