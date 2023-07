EV Resources Limited a annoncé la nomination de M. Hugh Callaghan en tant que directeur général de la société, avec effet immédiat. M. Callaghan a occupé des postes au sein de Rio Tinto plc et de Xstrata dans le secteur des métaux de base avant de fonder ou de gérer un certain nombre de petites sociétés minières publiques et privées. M. Callaghan apporte une expérience et une expertise approfondies de l'exploitation en Amérique latine, notamment en tant que directeur d'Escondida au Chili, puis en tant que PDG d'une société cotée à l'ASX, où il a construit une mine de 3000 tpj au Chili.

Plus récemment, il a construit une mine d'argent, de zinc et de plomb au Mexique et a généré plusieurs projets au Mexique dans des portefeuilles privés et de la Bourse de Toronto. M. Callaghan s'installera définitivement sur le continent américain d'ici le mois d'octobre et s'est engagé à passer une grande partie de son temps au Pérou, conformément à l'opinion d'EVR selon laquelle la direction doit être basée à proximité des projets.