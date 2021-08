Evadix : Rapport-fusion RSM 25/08/2021 | 09:44 Envoyer par e-mail :

≈ RAPPORT DU COMMISSAIRE SUR LE PROJET DE FUSION ET LES SITUATIONS ACTIVES ET PASSIVES DESTINÉ À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SA EVADIX ≈ ARTICLE 12:26 DU CODE DES SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS RSM InterAudit Chaussée de Charleroi 1151 B 1180 Bruxelles T +32 (0)2 379 34 70 F +32 (0)2 379 34 79 www.rsmbelgium.be TABLE DES MATIÈRES Page MISSION ____________________________________________________________________________ 1 DESCRIPTION DE L'OPÉRATION _______________________________________________________ 3 MODES D'ÉVALUATION ET RAPPORT D'ÉCHANGE ________________________________________ 8 LE RAPPORT D'ÉCHANGE ADOPTÉ ____________________________________________________ 10 AUTRES INFORMATIONS CONTENUES DANS LE PROJET DE FUSION ET LES RAPPORTS SPÉCIAUX DES ORGANES D'ADMINISTRATION ______________________________________________ 12 CONCLUSION ______________________________________________________________________ 13

ANNEXE 1 ______________________________________________________________________________ 14

SOCIÉTÉ ANONYME EVADIX - SITUATION ACTIVE ET PASSIVE ________________________________ 14

ANNEXE 2 ______________________________________________________________________________ 23 SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE WHITESTONE PARTNERS - SITUATION ACTIVE ET PASSIVE 23 AUDIT | TAX | CONSULTING RSM InterAudit is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM Network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in his own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction. RSM InterAudit SC - réviseurs d'entreprises - Siège social : chaussée de Waterloo 1151 - B 1180 Bruxelles interaudit@rsmbelgium.be -TVA BE 0436.391.122 - RPM Bruxelles Member of RSM Belgium - Toelen Cats Dupont Koevoets group - Offices in Aalst, Antwerp, Brussels, Charleroi, Mons and Zaventem 1. MISSION En application de l'article 12:26 du Code des Sociétés et des Associations et en réponse à la demande des administrateurs faite en juin 2021, la soussignée, la SC RSM RÉVISEUR D'ENTREPRISES, représentée par CÉLINE ARNAUD ET BERNARD DE GRAND'RY, associés, et dont le siège social est situé à 1180 Bruxelles, chaussée de Waterloo 1151, a l'honneur de vous faire rapport sur le projet de fusion par absorption de la SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE WHITESTONE PARTNERS par la SOCIÉTÉ ANONYME EVADIX et les états résumant la situation active et passive joints à ce projet de fusion ; situations tant de la SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE WHITESTONE PARTNERS appelée à être dissoute sans liquidation que celle de la SOCIÉTÉ ANONYME EVADIX bénéficiaire. Les dispositions de l'article 12:2 du Code des Sociétés et des Associations offre la possibilité à deux sociétés de fusionner par absorption. Article 12:2 La fusion par absorption est l'opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent à une autre société, par suite d'une dissolution sans liquidation, l'intégralité de leur patrimoine, activement et passivement, moyennant l'attribution aux associés ou actionnaires de la société dissoute de parts ou d'actions de la société bénéficiaire et, le cas échéant, d'une soulte en espèces ne dépassant pas le dixième de la valeur nominale des parts ou actions attribuées, ou à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable . (…) ». Les conditions et procédures à suivre pour l'exercice de cette possibilité décrites dans les articles 12:24 et suivants du Code des Sociétés et des Associations disposent que : Article 12:24 Les organes d'administration des sociétés appelées à fusionner établissent par acte authentique ou par acte sous seing privé un projet de fusion . (…) Le projet de fusion doit être déposé par chaque société concernée par la fusion au greffe du tribunal de l'entreprise de son siège et publié par extrait ou mention conformément respectivement aux articles 2:8 et 2:14, 1° ou 4°. Dans ce dernier cas, la mention comporte un lien hypertexte vers le site internet de la société. Le dépôt a lieu six semaines au moins avant la décision de fusion mentionnée

à l'article 12:30. ». Article 12:25 Dans chaque société , l'organe d'administration établit un rapport écrit et circonstancié qui expose la situation patrimoniale des sociétés appelées à fusionner et qui explique et justifie, d'un point de vue juridique et économique, l'opportunité, les conditions, les modalités et les conséquences de la fusion, les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange des actions ou des parts, l'importance relative qui est donnée à ces méthodes, l'évaluation à laquelle chaque méthode parvient, les difficultés éventuellement rencontrées, et le rapport d'échange proposé. ». Article 12:26 Dans chaque société, le commissaire, ou, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable externe désigné par l'organe d'administration, établit un rapport écrit sur le projet de fusion. L e commissaire ou le réviseur d'entreprises ou expert-comptable externe désigné doit notamment déclarer si, à son avis, le rapport d'échange est ou non pertinent et raisonnable .». 1 | P a g e Cette déclaration doit au moins : indiquer les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange proposé ; indiquer si ces méthodes sont appropriées en l'espèce ; mentionner l'évaluation à laquelle chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l'importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue et ; indiquer les difficultés particulières d'évaluation s'il en existe. Ce rapport révisoral indiquera notamment s'il traduit d'une manière complète, fidèle et exacte la situation des sociétés concernées. Le caractère complet découle de la mention de l'ensemble des avoirs, droits, dettes et obligations de toute nature. Une image claire du patrimoine social confère un caractère fidèle à la situation active et passive. Enfin, le caractère exact rend obligatoire que tous les amortissements et toutes les provisions et réductions de valeur soient adéquatement pratiqués selon les règles définies par l'organe d'administration. Le projet de fusion a été rédigé en date du 24 juin 2021 par les administrateurs des sociétés, et a été déposé en date du 29 juin 2021, pour chaque société participant à l'opération, au greffe du tribunal de l'entreprise du Brabant Wallon, conformément à l'article 2:8 et 2:14, 1° ou 4° du Code des Sociétés et des Associations, et ce conformément aux dispositions de l'article 12:24, alinéa 3 du Code des Sociétés et des Associations. Le projet de fusion mentionne clairement que le but de l'opération est le regroupement des activités sur le plan juridique et économique et plus particulièrement de permettre au groupe Whitestone, au travers de la société absorbante, de pouvoir faire appel à l'épargne public au travers de sa cotation du Euronext Growth. Les situations actives et passives jointes au projet de fusion ont été établies sous la responsabilité des organes d'administration respectifs de la SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE WHITESTONE PARTNERS et de la SOCIÉTÉ ANONYME EVADIX. Nous avons contrôlé les situations actives et passives de : La SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE WHITESTONE PARTNERS arrêtée au 31 décembre 2020 ; La SOCIÉTÉ ANONYME EVADIX arrêtée au 31 décembre 2020. Nous avons attesté sans réserve les comptes annuels clos au 31 décembre 2020 de la SA EVADIX. Comme stipulé dans l'article 12:28, § 2, alinéa 5 du Code des Sociétés et des Associations, le projet de fusion n'étant pas postérieur de plus de six mois par rapport à la fin de l'exercice auquel se rapportent les derniers comptes annuels, aucun état comptable clôturé moins de trois mois avant la date du projet de fusion ne doit être établi. Nos contrôles ont été réalisés selon les normes générales de révision et selon la norme de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, relative au contrôle de fusion et de scission de sociétés commerciales. L'organisation en matière administrative et comptable des entreprises participant à la fusion et leurs dispositifs de contrôle interne ont été jugés suffisants pour l'exercice de notre mission. Ces organisations administratives nous ont permis de nous former une opinion sur la qualité des documents financiers servant de base à son évaluation. Les responsables ont toujours répondu avec clarté à nos demandes d'explication et d'information. Les règles d'évaluation arrêtées par la SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE WHITESTONE PARTNERS et par la SOCIÉTÉ ANONYME EVADIX ont été correctement appliquées et sont consistantes avec celles appliquées lors de la clôture de l'exercice précédent. 2 | P a g e 2. DESCRIPTION DE L'OPÉRATION Pour rappel et selon l'article 12:2 du Code des Sociétés et des Associations, « la fusion par absorption est l'opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent à une autre société, par suite d'une dissolution sans liquidation, l'intégralité de leur patrimoine, activement et passivement, moyennant l'attribution à leurs actionnaires ou à leurs associés d'actions ou de part de la société absorbante et le cas échéant, d'une soulte en espèces ne dépassant pas le dixième de la valeur nominale des actions ou parts attribuées, ou à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable. (…) ». 2.1. Contexte et motivation de l'opération D'après les documents qui nous ont été communiqués, et plus particulièrement le projet de l'opération approuvé par les administrateurs des sociétés, l'opération projetée s'inscrit dans le cadre d'un regroupement des activités sur le plan juridique et économique. La Société Absorbée a acquis 2.060.960 actions de la Société Absorbante, représentant 68,62% du capital, le 10 février 2021. Conformément aux prescrits des articles 50 et 57/2 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition, la Société Absorbée a effectué une offre publique d'acquisition sur tous les titres avec droit de vote ou donnant accès au droit de vote émis par la Société Absorbante et qui n'étaient pas encore en sa possession, soit 942.565 actions. Au terme de la période initiale d'acceptation ayant pris fin le 21 mai 2021, la Société Absorbée a acquis 322.232 actions supplémentaires de la Société Absorbante, portant sa participation dans le capital de cette dernière à 2.383.192 actions. La fusion entre la Société Absorbée et la Société Absorbante prendra la forme d'une fusion inversée au terme de laquelle Evadix absorbera Whitestone. Un élément particulièrement important de la reprise d'Evadix par Whitestone est la faculté de pouvoir faire appel à l'épargne du public, au travers de sa cotation sur Euronext Growth. L'intention du groupe Whitestone est de pouvoir, au travers de la Société Absorbante, saisir toutes les opportunités d'investissements ainsi que d'accélérer le développement de la Société Absorbante qui a été financé jusqu'ici sur fonds privés de ses actionnaires. Il s'agit par ailleurs de partager la création de valeur générée par ses investissements en private equity avec le public qui n'y a souvent pas accès. Enfin, la Société Absorbante a également l'intention de jouer un rôle social/sociétal en développant des entreprises et donc des emplois. À l'issue de la présente restructuration, l'objectif du groupe Whitestone est que la Société Absorbante lève des fonds en faisant appel aux marchés de capitaux. La fusion présente un intérêt tant pour les actionnaires de Whitestone que pour les actionnaires de la

Société Absorbante. Pour les actionnaires de Whitestone, la fusion permettra d'utiliser la cotation de la

Société Visée sur Euronext Growth Brussels de manière à lever des fonds auprès de tiers et continuer le développement du groupe Whitestone. Pour les actionnaires de la Société Absorbante, la fusion permettra de redéployer les activités de la Société Absorbante, d'avoir de la substance en termes d'activités, d'actifs et d'équipes opérationnelles. La fusion se fera sous le régime de neutralité fiscale et d'exonération d'impôt des sociétés et de droits d'enregistrement. 3 | P a g e Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici. Attachments Original document

