Evadix : Le mémoire en réponse

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires EVADIX Société anonyme Siège: 32 route de Genval 1380 Lasne Numéro d'entreprise (RPM Brabant wallon): 0467.731.030 _____________________________________________________________________________ OFFRE PUBLIQUE D'ACQUISITION OBLIGATOIRE EN ESPÈCES PAR WHITESTONE PARTNERS SRL PORTANT SUR TOUTES LES ACTIONS ÉMISES PAR EVADIX SA NON ENCORE DÉTENUES PAR L'OFFRANT ________________________________ MÉMOIRE EN RÉPONSE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'EVADIX SA _____________________________________________________________________________ Introduction Le 10 février 2021, Whitestone Partners SRL, une société à responsabilité limitée de droit belge, ayant son siège Route de Genval 32, 1380 Lasne, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises (RPM Brabant wallon) sous le numéro 0736.706.684 (l' « Offrant » ou « Whitestone ») et Madame Chloé Leurquin, Madame Jenna Leurquin et Monsieur Nathan Leurquin (étant tous trois les enfants de feu Monsieur Pascal Leurquin, décédé le 26 avril 2020) (les « Cédants ») ont conclu une convention de cession (la « Convention de Cession ») en vertu de laquelle l'Offrant a acquis (l'« Acquisition ») des Cédants 2.060.960 actions sous forme nominative d'Evadix SA, représentant 68,62% du capital d'Evadix SA, une société anonyme de droit belge, ayant son siège à Route de Genval 32, 1380 Lasne et immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises (RPM Brabant wallon) sous le numéro 0467.731.030 et dont les actions sont admises à la négociation sur le marché Euronext Growth Brussels (ALEVA - ISIN BE 000 384 0577) (« Evadix » ou la « Société »). La conclusion de la Convention de Cession a été annoncée le 11 février 2021 par un communiqué de presse d'Evadix. la suite de cette Acquisition, Whitestone a donc franchi le seuil de détention de 50% des actions d'Evadix. En vertu de l'article 5 de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisitions (la « Loi OPA ») et des articles 50 et 57/2 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition (l' « Arrêté Royal OPA »), Whitestone a donc l'obligation de lancer une offre publique d'acquisition (l'« Offre ») sur tous les titres avec droit de vote ou donnant accès au droit de vote émis par Evadix, qui ne sont pas encore en possession de Whitestone ou en possession de personnes liées, à savoir 942.565 actions représentant 31,38% du capital d'Evadix. L'Offrant a déposé à l'Autorité des services et marchés financiers (la « FSMA ») l'avis prescrit par l'article 5 de l'Arrêté Royal OPA le 25 février 2021. La FSMA a transmis le 25 février 2021 à la Société le projet de prospectus établi par l'Offrant (le « Prospectus »). Une dernière version du Prospectus, datée du 29 avril 2021, a ensuite été communiquée à la Société. Le conseil d'administration de la Société (ci-après le « Conseil ») s'est réuni le 29 avril 2021 pour examiner le Prospectus et établir le présent mémoire en réponse (le « Mémoire en Réponse »), conformément aux articles 22 à 30 de la Loi OPA et aux articles 26 à 29 et 57/2 de l'Arrêté Royal OPA. Tous les administrateurs de la Société étaient présents ou représentés lors de cette réunion. La version finale du Mémoire en Réponse a été adaptée pour tenir compte de la dernière version du Prospectus communiquée à la Société. Sauf indication contraire dans ce Mémoire en Réponse, les mots et expressions utilisés avec une majuscule ont la signification qui leur est attribuée dans le Prospectus. Composition du Conseil Le Conseil est actuellement composé comme il suit: Agropellets SRL, représentée par son représentant permanent, Monsieur Jean-François Gosse, Président du conseil d'administration ;

Jean-François Gosse, Président du conseil d'administration ; Whitestone Partners SRL, représentée par son représentant permanent, Monsieur Frédéric Pouchain, administrateur-délégué ;

administrateur-délégué ; PhM Advisory SRL, représentée par son représentant permanent, Monsieur Philippe Masset ;

The Next Limit SRL, représentée par son représentant permanent, Monsieur Didier de Coninck; et

Monsieur Olivier Pirotte. III. Description de l'Offre L'Offre est une offre obligatoire lancée conformément à l'article 5 de la Loi OPA et au chapitre III de l'Arrêté Royal OPA. Elle est inconditionnelle. L'Offre est rémunérée en espèces. Le Prix Offert est de 0,13€ pour chaque Action. L'Offre porte sur l'intégralité des actions émises par Evadix, qui ne sont pas déjà détenues par l'Offrant ou des personnes qui lui sont liées, à savoir 942.565 actions représentant 31,38% du capital d'Evadix. Les actions sont admises à la négociation sur le marché Euronext Growth Brussels (ALEVA - ISIN BE 000 384 0577). Evadix n'a pas émis d'autres titres assortis du droit de vote ou donnant accès au droit de vote. Evadix n'a pas émis de droits permettant à leurs titulaires d'acquérir des actions. La Période d'Acceptation court du 6 mai 2021 au 21 mai 2021, à 16 heures (heure belge). Aux termes de l'article 35, 1°, de l'Arrêté Royal OPA lu en combinaison avec l'article 57/2 du même arrêté, une offre publique d'acquisition obligatoire doit être rouverte si l'offrant et/ou les personnes qui lui sont liées viennent à détenir au moins 90% des actions de la société visée. En d'autres termes, l'Offrant devra rouvrir l'Offre si l'Offrant détient au terme de l'Offre au moins 2.703.173 actions d'Evadix (ce qui supposerait qu'au moins 642.213 actions soient apportées à l'Offre). L'Offrant indique dans le Prospectus qu'il (i) n'a pas l'intention de rouvrir l'Offre après la clôture de la période initiale d'acceptation, sauf s'il devait y être contraint comme indiqué ci-dessus; et (ii) ne souhaite pas, à l'issue de l'Offre, lancer d'offre publique de reprise simplifiée en application des articles 42 et 43 de l'Arrêté Royal OPA, même si les conditions applicables à une telle offre de reprise étaient remplies, ni demander la radiation des actions d'Euronext Growth Brussels. IV. Examen du Prospectus Le Conseil a examiné le Prospectus conformément à l'article 24 de la Loi OPA et à l'article 26 de l'Arrêté Royal OPA. Le Conseil est d'avis que le Prospectus ne contient aucune lacune ou information susceptible d'induire les actionnaires en erreur. Par conséquent, aucune notification n'a été faite à la FSMA et à l'Offrant, conformément à l'article 26, alinéa 2 de l'Arrêté Royal OPA lu en combinaison avec l'article 57/2 du même arrêté. 2 Evaluation de l'Offre Conformément à l'article 24 de la Loi OPA et à l'article 28 de l'Arrêté Royal OPA, le Conseil a examiné les répercussions de la mise en œuvre de l'Offre sur l'ensemble des intérêts de la Société, des détenteurs des actions émises par la Société, des créanciers et du personnel. Répercussions de la mise en œuvre de l'Offre sur les intérêts des actionnaires d'Evadix Comme indiqué sous la section I ci-avant, l'Offre fait suite à la Convention de Cession en vertu de laquelle l'Offrant a acquis 2.060.960 actions sous forme nominative d'Evadix, représentant 68,62% du capital d'Evadix, à un prix unitaire de 0,13 euros. Le Conseil note qu'à l'issue de l'Offre, l'Offrant a l'intention de procéder à une fusion entre Whitestone et Evadix (la « Fusion »). Cette Fusion prendra la forme d'une fusion inversée au terme de laquelle Evadix absorbera Whitestone. La Société Visée continuerait donc à exister à l'issue de la Fusion. La réalisation de la Fusion impliquera, en toute hypothèse, l'émission d'un nombre important de nouvelles actions d'Evadix. Il en résultera une dilution très importante pour les actionnaires qui décideraient de ne pas apporter leurs Actions à l'Offre. L'avantage de l'Offre pour les actionnaires qui apporteraient leurs Actions à l'Offre est d'éviter de subir l'impact en termes de dilution de la mise en œuvre de la Fusion. La Fusion permettra cependant le redéploiement de la Société, qui sera alors dotée d'actifs attrayants, étant ceux figurants dans le bilan de Whitestone à la date de la fusion et tels que décrits dans le Prospectus. Sur la base des informations contenues dans le Prospectus et des conditions de l'Offre (en particulier les sections 6.3.1 et 6.3.2), le Conseil estime que la mise en œuvre de l'Offre offre des perspectives de redéploiement séduisantes pour la Société et partant, pour ses actionnaires. Répercussions de la mise en œuvre de l'Offre sur les intérêts des créanciers de la Société Sur la base des informations contenues dans le Prospectus et des conditions de l'Offre, le Conseil estime que la mise en œuvre de l'Offre ne devrait pas avoir de conséquence négative sur les intérêts des créanciers de la Société. Répercussions de la mise en œuvre de l'Offre sur les intérêts du personnel de la Société Cet aspect est dépourvu de pertinence dès lors qu'Evadix n'a pas de personnel. Point de vue du Conseil concernant les plans stratégiques de l'Offrant et les incidences de l'Offre sur les intérêts de la Société Sur la base des informations contenues dans le Prospectus et des conditions de l'Offre, le Conseil estime que la mise en œuvre de l'Offre offre des perspectives de redéploiement séduisantes pour la Société, dont les activités opérationnelles avaient cessé depuis plusieurs années. Eu égard aux informations figurant sur ce sujet dans le Prospectus, le Conseil estime ne pas avoir d'observation à formuler dont il résulterait que l'Offre et/ou les intentions de l'Offrant seraient contraires aux intérêts de la Société, de ses actionnaires, de ses créanciers ou de son personnel. Evaluation globale de l'Offre En tenant compte des considérations développées au sein de cette section V, les administrateurs ont décidé à l'unanimité d'approuver l'Offre et considèrent que l'Offre est dans l'intérêt de la Société. 3 VI. Actions détenues par les membres du conseil et les personnes qu'ils représentent en fait A la date du Mémoire en Réponse, les membres du Conseil et les personnes qu'ils représentent en fait et le nombre d'actions Evadix qu'ils détiennent sont les suivants: - Agropellets SRL, représentée par son représentant permanent, Monsieur Jean-François Gosse, Président du conseil d'administration : 0 action ; - Whitestone Partners SRL (l'Offrant), représentée par son représentant permanent, Monsieur Frédéric Pouchain, administrateur-délégué : 2.060.960 actions nominatives ; - PhM Advisory SRL, représentée par son représentant permanent, Monsieur Philippe Masset : 0 action ; - The Next Limit SRL, représentée par son représentant permanent, Monsieur Didier de Coninck : 0 action ; - Monsieur Olivier Pirotte : 0 action. VII. Application des clauses d'agrément et de préemption Les statuts de la Société ne contiennent aucune clause d'agrément ni de préemption. VIII. Information du personnel de la Société Cet aspect est dépourvu de pertinence dès lors qu'Evadix n'a pas de personnel. IX. Divers Personne responsable La Société, représentée par le Conseil, est responsable des informations contenues dans le présent Mémoire en Réponse. La Société certifie qu'à sa connaissance, les données contenues dans le Mémoire en Réponse sont conformes à la réalité à la date de ce Mémoire en Réponse et ne comportent pas d'omission de nature en altérer la portée. La Société et le Conseil n'acceptent aucune responsabilité relativement au Prospectus. Approbation du Mémoire en réponse par la FSMA Ce Mémoire en Réponse a été approuvé par la FSMA le 4 mai 2021 conformément à l'article 28, § 3 de la Loi OPA. Cette approbation ne comporte aucune appréciation de l'opportunité et de la qualité de l'Offre. Exonération de responsabilité Ni la Société ni le Conseil n'acceptent aucune autre responsabilité relativement au Mémoire en Réponse. Rien dans ce Mémoire en Réponse ne devrait être interprété comme un conseil fiscal, légal, financier, comptable ou tout autre. Le Mémoire en Réponse n'est pas destiné à être utilisé ou distribué des personnes ou des entités qui ne sont pas autorisées par la loi ou par une autorité judiciaire à avoir accès à ces informations. Les actionnaires doivent réaliser leur propre évaluation de l'Offre avant de prendre une décision de placement et sont invités à solliciter les conseils de professionnels afin de les assister dans leurs choix et décisions. Supplément Les informations contenues dans le Mémoire en Réponse sont basées sur la situation de la Société au jour de l'adoption du Mémoire en Réponse. Tout fait nouveau ou significatif ou toute erreur ou 4 inexactitude substantielle concernant les informations contenues dans le Mémoire en Réponse, qui serait de nature à influencer l'évaluation de l'Offre et surviendrait ou serait constaté entre l'approbation du Mémoire en Réponse et la clôture définitive de l'Offre, sera mentionné dans un supplément au Mémoire en Réponse, conformément à l'article 30 de la Loi OPA. Mise à disposition du Mémoire en Réponse Le Mémoire en Réponse a été établi exclusivement en français (Evadix publiant habituellement son information financière dans cette seule langue nationale). Le Mémoire en Réponse est joint au Prospectus. Le Mémoire en Réponse est également disponible en version électronique sur le site internet de la Société : www.evadix.be. Les actionnaires de la Société peuvent obtenir gratuitement une copie imprimée du Mémoire en Réponse en adressant une demande écrite par courrier ordinaire à la Société, à l'adresse de son siège. 5 Attachments Original document

