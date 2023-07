Evans Bancorp, Inc. est une société de portefeuille financier. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de ses filiales, telles que Evans Bank, N.A. (la Banque), qui fournit une gamme de services bancaires aux consommateurs et aux entreprises de l'ouest de l'État de New York et de la région des Finger Lakes, et Evans National Financial Services, LLC (ENFS), qui détient des intérêts dans The Evans Agency, LLC (TEA), qui vend diverses polices d'assurance à prime sur la base de commissions. Ses segments comprennent les activités bancaires et les activités d'agence d'assurance. Le secteur des activités bancaires comprend des services bancaires commerciaux et de consommation, y compris une gamme de services de prêt et de dépôt, ainsi que la proposition de produits d'investissement sans dépôt, tels que des rentes et des fonds communs de placement. Le segment des activités d'agence d'assurance comprend les activités de vente de diverses polices d'assurance basées sur les primes sur la base d'une commission, y compris les assurances commerciales et personnelles, les avantages sociaux, les cautionnements et la gestion des risques.

Secteur Banques