Evaxion annonce des données cliniques de phase 1 prometteuses pour son vaccin personnalisé anticancéreux EVX-01

Réponse clinique positive démontrée chez 8 patients sur 12 recevant EVX-01 en association avec un inhibiteur de point de contrôle

L'étude a satisfait aux critères primaires de tolérance et de sécurité

COPENHAGUE, Danemark, 26 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Evaxion Biotech A/S (NASDAQ : EVAX) (« Evaxion » ou la « Société »), une société de biotechnologie clinique spécialisée dans le développement d'immunothérapies alimentées par l'IA, présentera des données cliniques prometteuses pour son essai clinique de phase 1 de EVX-01 sur le mélanome métastatique le 3 juin prochain, lors de la réunion annuelle 2023 de l'ASCO, à Chicago, dans l'Illinois.

Per Norlén PDG d'Evaxion a déclaré « Nous sommes ravis d'annoncer que l'essai de phase 1 de EVX-01 a atteint les principaux objectifs fixés. Soulignons qu'EVX-01 a été bien toléré et a induit un taux de réponse objective plus élevé que celui précédemment rapporté pour le traitement standard. Tout particulièrement, EVX-01 a induit une large réponse immunitaire qui correspondait aux résultats cliniques. Cela est très encourageant pour la poursuite du développement des programmes de vaccins anticancéreux personnalisés d'Evaxion. »

L'essai de phase 1 avait pour visée d'évaluer la sécurité, la faisabilité et l'immunogénicité du vaccin anticancéreux personnalisé EVX-01 chez des patients atteints de mélanome métastatique, en association avec un inhibiteur de point de contrôle. EVX-01 s'appuie sur la plateforme d'IA exclusive d'Evaxion, PIONEER™, qui joue un rôle central dans l'identification de néo-antigènes uniques et immunogènes pour chaque patient.

En résumé, l'étude a démontré ce qui suit :

Huit des douze patients ont obtenu une réponse objective (soit 67 %), dont deux répondeurs complets et six répondeurs partiels

De larges réponses des cellules T aux néo-antigènes ont été induites pour la totalité des 12 patients

58 % des néo-antigènes du vaccin ont induit une réponse immunitaire, dont 85 % étaient des réponses de novo

Le traitement EVX-01 a été bien toléré, seuls de légers événements indésirables (EI) de niveau 1-2 ont été observés en relation avec le vaccin

Le vaccin personnalisé a été fabriqué avec succès dans un délai de 8 semaines pour la totalité des patients



Per Norlén a conclu avec ces mots : « Les résultats cliniques et immunologiques prometteurs de l'étude valident la précision du fonctionnement de la plateforme d'IA PIONEER™ dans la sélection de néo-antigènes immunogènes pour les candidats-vaccins personnalisés contre le cancer. La réussite des essais de phase 1 constitue une étape importante pour Evaxion, en réaffirmant son engagement à fournir des thérapies innovantes aux patients atteints de cancer. Par la suite, nous prévoyons de communiquer les résultats intermédiaires de notre étude de phase 2 en cours sur EVX-01 au cours du quatrième trimestre de 2023. »

À propos d'Evaxion

Evaxion Biotech A/S est une société pionnière qui développe des immunothérapies alimentées par l'IA. Les technologies d'IA exclusives et évolutives d'Evaxion permettent de décoder le système immunitaire humain, afin de découvrir et de développer de nouvelles immunothérapies contre le cancer, les maladies bactériennes et les infections virales. Evaxion dispose d'un vaste portefeuille de produits candidats, dont trois immunothérapies anticancéreuses personnalisées. Située à Hørsholm, au Danemark, la société compte 50 employés et est cotée à la Bourse Nasdaq de New York. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.evaxion-biotech.com .

Déclaration prospective

Cette annonce contient des déclarations prospectives au sens de la section 27A de la loi américaine Securities Act de 1933, dans sa version modifiée, et de la section 21E de la loi américaine Securities Exchange Act de 1934, dans sa version modifiée. Les mots « cible », « croire », « s'attendre à », « espérer », « viser », « avoir l'intention de », « peut », « pourrait », « anticiper », « envisager », « continuer », « estimer », « prévoir », « potentiel », « prédire », « projet », « sera », « peut avoir », « probable », « devrait », « serait », « pourrait » et d'autres mots et termes de signification semblable caractérisent les déclarations prospectives. Les résultats effectifs peuvent différer sensiblement de ceux indiqués par ces déclarations prospectives en raison de divers facteurs, y compris, mais sans s'y limiter, les risques liés à : notre situation financière et nos besoins en capitaux supplémentaires, nos travaux de développement, le coût et le succès de nos activités de développement de produits et des essais précliniques et cliniques, la commercialisation de tout produit pharmaceutique approuvé et développé à l'aide de notre technologie de plateforme d'IA, y compris le taux et le degré d'acceptation par le marché de nos produits candidats, notre dépendance vis-à-vis de tiers, notamment pour la conduite d'essais cliniques et la fabrication de produits, notre incapacité à conclure des partenariats, la réglementation gouvernementale, la protection de nos droits de propriété intellectuelle, les questions relatives aux employés et la gestion de la croissance, nos ADS et nos actions ordinaires, l'impact des facteurs internationaux sur le plan économique, politique, juridique, réglementaire, social et commercial, y compris l'inflation, et les effets sur nos activités de la pandémie mondiale de COVID-19 et du conflit en cours dans la région entourant l'Ukraine et la Russie, et d'autres incertitudes affectant nos activités commerciales et notre situation financière. Pour une discussion plus approfondie de ces risques, veuillez vous référer aux facteurs de risque inclus dans notre dernier rapport annuel sur le formulaire 20-F et à d'autres documents déposés auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission) américaine, disponibles à l'adresse www.sec.gov. Nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives, sauf si la loi l'exige.