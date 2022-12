Evaxion et ExpreS²ion entament une collaboration de recherche pour développer un nouveau candidat vaccin contre le cytomégalovirus (CMV)

HØRSHOLM, Danemark, 06 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Evaxion Biotech A/S (NASDAQ : EVAX) (« Evaxion » ou la « Société »), une société de biotechnologie clinique spécialisée dans le développement d'immunothérapies grâce à l'IA, a annoncé aujourd'hui que la Société a signé un accord de collaboration pour la découverte de vaccins avec ExpreS2ion Biotech Holding AB, filiale d'ExpreS2ion Biotechnologies ApS (« ExpreS2ion »), dans le but de développer conjointement un nouveau candidat vaccin contre le cytomégalovirus (CMV).



Au cours de la phase de découverte de la collaboration, Evaxion utilisera sa plateforme d'IA exclusive, RAVEN, pour concevoir un candidat vaccin de nouvelle génération capable de susciter des réponses cellulaires et humorales/d'anticorps. Les constructions antigéniques obtenues à partir de la plateforme d'IA d'Evaxion seront produites par ExpreS2ion sur la plateforme ExpreS2 de la société, puis seront évaluées selon les modèles précliniques ultramodernes d'Evaxion. Le projet de découverte conjointe sera inclus dans le pipeline de développement d'Evaxion sous le nom d'EVX-V1.

À propos de la collaboration

En vertu des modalités de la collaboration, ExpreS2ion disposera du droit exclusif d'accorder une licence au vaccin candidat contre le CMV dans le cadre d'un accord potentiel de développement et de commercialisation. Les coûts de recherche et de licence de propriété intellectuelle du projet de collaboration seront partagés à parts égales entre les parties jusqu'en 2025, et tous les coûts devront être inclus dans les dépenses d'exploitation existantes de chaque partie.

Tout futur Accord de développement et de commercialisation potentiel pour le candidat vaccin CMV découvert conjointement devra prévoir un paiement initial puis des paiements échelonnés versés à Evaxion par ExpreS2ion n'excédant pas un montant à six chiffres en USD, ainsi qu'une redevance de sous-licence versée à Evaxion par ExpreS2ion calculée sur la base d'un pourcentage à deux chiffres inférieur ou intermédiaire du revenu du titulaire de licence tiers, en fonction du stade de développement clinique du produit contre le CMV au moment de l'octroi de la sous-licence.

Le PDG d'Evaxion, Per Norlén, a commenté :

« Ce projet sera très avantageux pour nos deux entreprises et nous permettra de tirer parti des synergies entre nos technologies de pointe pour découvrir des vaccins. Nous sommes ravis de travailler avec Bent et son équipe. Nous pensons que les incroyables plateformes d'ExpreS2ion permettant la production de protéines complexes correspondent parfaitement à notre plateforme IA pour l'identification de cibles et à nos nouvelles technologies permettant d'induire de fortes réponses immunitaires. Le CMV représente un besoin médical critique non satisfait et je pense que nos deux entreprises ont le potentiel de fournir un vaccin véritablement unique ».

Le PDG d'ExpreS2ion, Bent U. Frandsen, a commenté :

« Nous sommes ravis d'entamer une collaboration avec Evaxion pour développer un nouveau candidat vaccin contre le CMV et dans le cadre de ce processus, de pouvoir combiner nos capacités respectives. Ensemble, nous maîtrisons toute la chaîne de valeur de la découverte et du développement de vaccins, de la construction d'antigènes issus de la bioinformatique au développement de processus en amont et en aval, en passant par le développement pharmacologique préclinique et plus encore. J'espère vraiment que ce partenariat conduira à la mise au point d'un vaccin hautement immunogène et simple d'utilisation pour la protection contre les infections par le CMV ».

Le CMV représente un besoin médical non satisfait

Le cytomégalovirus (CMV) est un membre de la famille des virus de l'herpès et c'est une infection répandue, la moitié de la population américaine étant infectée à l'âge de 40 ans. Il se transmet par les liquides organiques et une fois la personne infectée, le virus demeure à vie. Les personnes dont le système immunitaire est affaibli, y compris les personnes ayant subi une transplantation d'organe, peuvent développer des symptômes graves pouvant affecter les yeux, les poumons et le foie et les infections congénitales peuvent provoquer une déficience intellectuelle, une perte de la vision et de l'audition chez le bébé.

À propos d'ExpreS2ion

ExpreS2ion Biotechnologies ApS est une filiale danoise à part entière d'ExpreS2ion Biotech Holding AB (ticker au NASDAQ First North Growth Market Sweden : EXPRS2). ExpreS2ion a mis en place une plateforme technologique unique, ExpreS2, pour le développement non clinique rapide et efficace et la production de protéines complexes pour de nouveaux vaccins et diagnostics. ExpreS2 est validé par les autorités réglementaires pour l'approvisionnement clinique. La plateforme comprend des variantes de glycosylation modifiées fonctionnellement pour une immunogénicité et une pharmacocinétique améliorées. Depuis 2010, la Société a produit plus de 500 protéines et particules pseudovirales (PPV) en collaboration avec des institutions et des entreprises de recherche de premier plan.

À propos d'Evaxion

Evaxion Biotech A/S est une société de biotechnologie clinique qui développe des immunothérapies propulsées par IA. Sa technologie d'IA exclusive et évolutive permet de décoder le système immunitaire humain afin de découvrir et de développer de nouvelles immunothérapies contre le cancer, les maladies bactériennes et les infections virales. Evaxion dispose d'un large éventail de nouveaux produits candidats, y compris trois immunothérapies anticancéreuses spécifiques à chaque patient. Elle est cotée au Nasdaq US sous le ticker « EVAX » et située à Hørsholm, au Danemark, où elle emploie 70 personnes.

Pour plus d'informations sur Evaxion, veuillez contacter :

Per Norlén, PDG

Courriel : pno@evaxion-biotech.com

Vice-présidente, Communications et Relations publiques

Katrine Hertz Mortensen

Courriel : khm@evaxion-biotech.com

Téléphone : +45 30100203

Déclarations prospectives

Cette annonce contient des déclarations prospectives qui comportent des risques et incertitudes substantiels. Toutes les déclarations, à l'exception de celles relatives à des faits historiques, incluses dans cette annonce concernant les activités, les plans et les objectifs futurs de la Société sont prospectives. Bien que la Société estime que ses attentes reposent sur des hypothèses raisonnables, toutes les déclarations autres que celles relatives à des faits historiques incluses dans cette annonce concernant des événements futurs sont sujettes à (i) des changements sans préavis et (ii) des facteurs indépendants de la volonté de la Société. Ces déclarations peuvent inclure, sans s'y limiter, toutes les déclarations précédées par, suivies par, ou incluant des mots tels que « cible », « croire », « s'attendre à », « espérer », « viser », « destiner à », « pouvoir », « anticiper », « envisager », « continuer », « estimer », « planifier », « potentiel », « prédire », « projeter », « vouloir », « pourrait/peut avoir », « probable », « devrait », « pourrait » et d'autres mots et termes de signification similaire, ou bien de sens contraire à ces termes. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux indiqués par ces déclarations prospectives en raison de divers facteurs, y compris, mais sans s'y limiter : les risques associés à la situation financière de la Société et au besoin de capitaux supplémentaires ; les risques associés au travail de développement de la Société ; le coût et le succès des activités de développement des produits et des essais précliniques et cliniques de la Société ; les risques liés à la commercialisation de tout produit pharmaceutique approuvé développé par l'utilisation de la technologie d'intelligence artificielle de la Société, y compris le taux et le degré d'acceptation sur le marché des produits candidats de la Société ; les risques liés à la dépendance à des tiers, y compris pour la conduite d'essais cliniques et la fabrication de produits ; les risques associés à l'incapacité de la Société à conclure des partenariats ; les risques liés aux réglementations gouvernementales ; les risques associés à la protection des droits de propriété intellectuelle de la Société ; les risques liés aux questions de ressources humaines et à la gestion de la croissance ; les risques liés aux actions de ADS et ordinaires de la Société, les risques associés à la pandémie causée par le coronavirus connu sous le nom de COVID-19, l'émergence et la prévalence de variants de COVID-19, tels que les variants Delta et Omicron, et certains variants connexes tels que les variants Omicron BA.4 et BA.5, les risques associés à l'invasion de l'Ukraine par la Russie et d'autres risques et incertitudes affectant les opérations commerciales et la situation financière de la Société.

Les déclarations prospectives sont soumises à des risques et incertitudes inhérents et indépendants de la volonté de la Société, et qui pourraient conduire à ce que les résultats, la performance ou les réalisations réels de la Société diffèrent sensiblement des résultats, de la performance ou des réalisations attendus, exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Pour une description plus détaillée des risques et incertitudes qui pourraient conduire à ce que les résultats réels diffèrent de ceux exprimés dans ces déclarations prospectives, ainsi que des risques liés à l'activité de la Société en général, voir les risques décrits dans la section « Facteurs de risque » incluse dans le rapport annuel de la Société sur le formulaire 20-F déposé le 31 mars 2022 et les rapports actuels et futurs de la Société déposés auprès de la SEC (Commission Boursière américaine), ou fournis à celle-ci. Les déclarations prospectives contenues dans cette annonce ne sont valables qu'à la date du présent document, et sauf si la loi l'exige, la Société n'assume aucune obligation de mettre publiquement à jour ces déclarations prospectives, ou de mettre à jour les raisons pour lesquelles les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prospectives, même si de nouvelles informations deviennent disponibles à l'avenir.