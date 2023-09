Evaxion est la première entreprise à valider un modèle d'intelligence artificielle surpassant les techniques de pointe de développement de vaccin

Le modèle d'intelligence artificielle d'Evaxion prédit l'efficacité des vaccins dans des modélisations de maladies infectieuses.

Ces résultats signifient que l'utilisation d'EDENTM permettra un développement de vaccins plus rapide, moins coûteux et moins risqué que les approches actuelles.



COPENHAGUE, Danemark, 12 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Evaxion Biotech A/S (NASDAQ : EVAX) (« Evaxion » ou la « Société »), une société de biotechnologie clinique spécialisée dans le développement d'immunothérapies reposant sur l'Intelligence Artificielle, a franchi une étape décisive dans la découverte de vaccins avec la validation d'EDENTM, sa plateforme de découverte de vaccins reposant sur l'Intelligence Artificielle. Les données seront communiquées lors de la conférence Vaccines Europe qui se tiendra à Berlin, en Allemagne, les 14 et 15 septembre.

Christian Kanstrup, le nouveau PDG d'Evaxion, a déclaré : « Ces résultats prometteurs mettent en évidence la capacité unique de nos plateformes d'IA à générer rapidement de nouvelles cibles. Cette accélération du développement de vaccins permet non seulement de réduire les coûts mais aussi de minimiser les risques, en particulier dans les régions où les besoins médicaux non satisfaits sont importants et où il n'y a pas de vaccins existants. Nous sommes vraiment enthousiasmés par cette opportunité de provoquer une différence significative dans la lutte contre le défi croissant des maladies bactériennes. Je suis impatient de discuter de ces résultats révolutionnaires avec des partenaires potentiels. »

« Nous sommes heureux de présenter des preuves claires validant la capacité d'EDENTM à sélectionner de manière entièrement automatisée et impartiale des cibles vaccinales pertinentes d'un point de vue immunologique. Grâce aux prédictions de l'IA à l'échelle du protéome, cet outil identifie non seulement les protéines protectrices, mais prédit également le niveau de protection offert par chacune d'entre elles », a déclaré Andreas Holm Mattsson, fondateur et directeur de l'IA.

Andreas Holm Mattsson a ainsi conclu : « Evaxion devient ainsi la première compagnie à identifier et à concevoir des antigènes de vaccins bactériens uniquement à l'aide de méthodes informatiques, surpassant ainsi les approches de vaccinologie inverse. Nous pensons que cela annonce une évolution radicale dans la découverte de vaccins ».

L'exposé intitulé « Nouvelles plateformes de découverte de cibles vaccinales reposant sur l'IA pour les maladies infectieuses bactériennes et virales », ou « Novel AI-Powered Vaccine Target Discovery Platforms for Bacterial & Viral Infectious Diseases » en anglais, sera présenté à la conférence Vaccines Europe 2023 , et mettra en lumière des données convaincantes validant les capacités d'EDENTM à travers de multiples pathogènes bactériens et modélisations d'infections précliniques. Notamment, les antigènes prédits par EDENTM d'offrir le plus haut niveau de protection sont ceux qui se sont révélés les plus performants dans les modélisations d'infections précliniques, confirmant ainsi leur potentiel en tant que composants de vaccins. Cette corrélation entre la prédiction de l'IA et la protection in vivo a été établie pour de nombreux pathogènes bactériens pour lesquels il n'existe à l'heure actuelle aucun vaccin humain.

À propos d'EDENTM

EDENTM est une plateforme d'IA exclusive capable d'identifier rapidement les antigènes qui déclencheront une réponse immunitaire robuste et hautement protectrice contre la quasi-totalité des maladies infectieuses bactériennes. EDENTM est entièrement gérée par l'IA et est conçue pour identifier les candidats expérimentaux plus rapidement et à moindre coût que les méthodes de pointe actuelles. Avec EDENTM, nous adoptons une nouvelle approche du développement des vaccins pour lutter contre le problème mondial croissant de la résistance aux antibiotiques. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site internet .

À propos d'EVAXION

Evaxion Biotech A/S est une société de biotechnologie au stade clinique qui développe des plateformes d'Intelligence Artificielle de premier plan. Les technologies exclusives et évolutives d'Evaxion exploitent la puissance de l'intelligence artificielle pour décoder le système immunitaire humain et développer de nouvelles immunothérapies contre le cancer et les maladies bactériennes et virales. La société s'engage à transformer la vie des patients dont les besoins cliniques ne sont pas satisfaits en leur proposant des options thérapeutiques innovantes et ciblées. Pour plus d'informations sur Evaxion et ses immunothérapies révolutionnaires, veuillez consulter le site www.evaxion-biotech.com .

Déclaration prospective

Cette annonce contient des déclarations prospectives au sens de la section 27A du Securities Act de 1933, dans sa version modifiée, et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, dans sa version modifiée. Les termes « cible », « croire », « s'attendre à », « espérer », « viser », « avoir l'intention de », « peut », « pourrait », « anticiper », « envisager », « continuer », « estimer », « prévoir », « potentiel », « prédire », « projeter », « sera », « peut avoir », « probable », « devrait », « serait », « pourrait » et d'autres mots et termes de signification semblable caractérisent les déclarations prospectives. Les résultats effectifs peuvent différer sensiblement de ceux indiqués par ces déclarations prospectives en raison de divers facteurs, y compris, mais sans s'y limiter, les risques liés à : notre situation financière et nos besoins en capitaux supplémentaires, nos travaux de développement, le coût et le succès de nos activités de développement de produits et des essais précliniques et cliniques, la commercialisation de tout produit pharmaceutique approuvé et développé à l'aide de notre technologie de plateforme d'IA, y compris le taux et le degré d'acceptation par le marché de nos produits candidats, notre dépendance vis-à-vis de tiers, notamment pour la conduite d'essais cliniques et la fabrication de produits, notre incapacité à conclure des partenariats, la réglementation gouvernementale, la protection de nos droits de propriété intellectuelle, les questions relatives aux employés et la gestion de la croissance, nos ADS et nos actions ordinaires, l'impact des facteurs internationaux sur le plan économique, politique, juridique, réglementaire, social et commercial, y compris l'inflation, et les effets sur nos activités de la pandémie mondiale de COVID-19 et du conflit en cours dans la région entourant l'Ukraine et la Russie, et d'autres incertitudes affectant nos activités commerciales et notre situation financière. Pour une discussion plus approfondie de ces risques, veuillez vous référer aux facteurs de risque inclus dans notre dernier rapport annuel sur le formulaire 20-F et à d'autres documents déposés auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission) américaine, disponibles à l'adresse www.sec.gov. Nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives, sauf si la loi l'exige.