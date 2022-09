BMW mise sur des cellules de batterie cylindriques pour une nouvelle classe de VE à partir de 2025

Le constructeur automobile allemand a déjà passé des commandes de plusieurs milliards d'euros à CATL et EVE pour produire des cellules de batterie dans quatre usines en Chine et en Europe, a-t-il déclaré vendredi, ajoutant qu'il recherchait des partenaires capables de construire deux usines supplémentaires aux États-Unis et au Mexique.

En adoptant des cellules cylindriques, BMW rompt avec les cellules prismatiques qu'il utilisait jusqu'à présent dans ses batteries, suivant ainsi la voie choisie par Tesla avec sa batterie cylindrique 4680.

La nouvelle génération de batteries de BMW utilisera davantage de nickel et de silicium et moins de cobalt, ce qui entraînera une augmentation de 20 % de la densité énergétique, une charge 30 % plus rapide et une autonomie 30 % plus longue que les générations précédentes.

Un porte-parole de CATL, qui fournit BMW depuis une décennie et étudie des sites potentiels d'usines de batteries aux États-Unis, a déclaré à Reuters en mai qu'il commencerait à fournir des cellules cylindriques à BMW à partir de 2025, mais le constructeur automobile s'est refusé à tout commentaire à l'époque.

La nouvelle a également confirmé un rapport de Reuters en août selon lequel EVE, qui fournit BMW en Chine, avait signé un contrat pour des cellules cylindriques avec le constructeur automobile allemand.

Le changement opéré par BMW souligne l'élan croissant en faveur des batteries cylindriques de plus grand format.

Les batteries prismatiques, qui sont de forme rectangulaire, sont devenues la forme la plus courante de batterie automobile au cours des deux dernières années, car elles peuvent être emballées de manière plus dense, ce qui permet de réduire les coûts.

Mais les partisans des batteries cylindriques affirment que les nouvelles cellules de plus grand format sont devenues plus rentables grâce aux améliorations de la densité énergétique.