Exclusif - La société chinoise EVE fournira à BMW de grandes batteries cylindriques de type Tesla en Europe - sources

EVE a signé des contrats pour être le principal fournisseur de cellules de batterie de BMW en Europe pour sa nouvelle série de véhicules électriques qui devrait arriver sur le marché à partir de 2025, a déclaré l'une des personnes ayant une connaissance directe de l'affaire.

Cette année, Tesla a commencé à fabriquer sa nouvelle batterie cylindrique 4680, de plus grand format - soit 46 millimètres de diamètre et 80 millimètres de longueur. La société a déclaré qu'elle s'attendait à ce que cette batterie réduise les coûts de production et améliore l'autonomie par rapport à la batterie cylindrique 2170 de la génération actuelle.

Les batteries d'EVE, basée à Guangdong, seront de taille similaire, ont déclaré les sources, qui n'étaient pas autorisées à parler aux médias et ont refusé d'être identifiées.

Les documents déposés par la société montrent également qu'EVE prévoit une grande usine de batteries cylindriques dans le centre de la Chine.

EVE, un fournisseur de BMW en Chine, n'a pas répondu à une demande de commentaire. BMW a déclaré qu'il prévoyait de publier des informations sur les batteries début septembre, mais a refusé de faire d'autres commentaires.

Le changement opéré par BMW, qui utilise actuellement des batteries prismatiques, souligne l'élan croissant en faveur des batteries cylindriques de plus grand format. Les batteries prismatiques, qui sont de forme rectangulaire, sont devenues la forme la plus courante de batterie automobile au cours des deux dernières années, car elles peuvent être emballées de manière plus dense, ce qui permet de réduire les coûts. Mais les partisans des batteries cylindriques soutiennent que les nouvelles cellules de plus grand format sont devenues plus rentables grâce aux améliorations de la densité énergétique.

La société chinoise CATL, le plus grand fabricant de batteries au monde, doit également commencer à fournir des batteries cylindriques à BMW à partir de 2025.

On s'attend à ce que ces batteries soient également des cellules de grande taille. CATL n'a pas répondu à une demande de commentaire sur les dimensions prévues.

Le nombre de batteries que BMW prévoit de se procurer auprès d'EVE et de CATL n'a pas été immédiatement précisé.

L'accord d'EVE avec BMW a incité la société chinoise à annoncer en mars qu'elle construirait une usine de production de batteries cylindriques à Debrecen, en Hongrie - sa première usine en Europe, selon la personne ayant une connaissance directe de l'accord.

BMW construit également une usine dans la même ville où elle prévoit de produire des VE développés sur sa plate-forme Neue Klasse.Les incitations gouvernementales stimulent la demande de VE en Europe et aux États-Unis, incitant les fabricants chinois de batteries et de VE à accélérer les plans d'installation de bases de production à l'étranger.

CATL a annoncé la semaine dernière qu'elle construirait la plus grande usine de batteries d'Europe avec une capacité annuelle de 100 gigawattheures, également à Debrecen, pour fournir les constructeurs automobiles européens. Mercedes-Benz sera son plus gros client.

Avec une grande partie de la nouvelle demande de batteries susceptible de concerner les grandes cellules cylindriques, les fabricants de batteries chinois qui se sont appuyés sur un énorme marché intérieur où règnent les cellules prismatiques, devront changer d'orientation comme EVE et CATL, a déclaré Duan Bing, analyste chez Nomura.

Eve, fondée par le chercheur en batteries lithium-ion Liu Jincheng en 2001 et également fournisseur de Xpeng Inc, est un acteur beaucoup plus petit que CATL. Il se classe huitième avec 2,3 % de part de marché en Chine, selon les données de la China Automotive Battery Innovation Alliance.

En comparaison, CATL fabrique 47,6 % du total des batteries installées dans les VE en Chine.