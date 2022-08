Réduction de la peine d'emprisonnement du kamikaze de Bali, selon le PM australien

Umar Patek a été condamné à 20 ans de prison par un tribunal indonésien en 2012 après avoir été reconnu coupable d'avoir mélangé les bombes qui ont déchiré deux boîtes de nuit de Bali une décennie plus tôt, tuant 202 personnes, dont 88 Australiens.

Membre du groupe militant Jemaah Islamiyah lié à Al-Qaïda, Patek a également été emprisonné pour son rôle dans les attentats à la bombe contre plusieurs églises de Jakarta la veille de Noël 2000, qui ont fait au moins 15 morts.

Patek s'est vu accorder la réduction de cinq mois dans le cadre d'une série de remises de peine accordées aux détenus le jour de l'indépendance de l'Indonésie, le 17 août, a déclaré le Premier ministre australien Anthony Albanese. Le kamikaze a bénéficié de plusieurs réductions similaires depuis sa condamnation.

Les responsables des ministères indonésiens de la justice et des affaires étrangères n'ont pas répondu aux questions sur cette affaire.

"Ils (l'Indonésie) nous ont informés de cette décision, et nous les avons informés de notre point de vue sur cette décision", a déclaré M. Albanese aux journalistes dans le Queensland.

"Ils ont un système selon lequel, lorsque des anniversaires surviennent, il arrive assez souvent que les peines soient réduites et commuées pour les gens. Mais lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui a commis un crime aussi odieux, un concepteur et fabricant d'une bombe conçue pour tuer des gens, pour tuer et mutiler, alors nous avons un point de vue très fort", a-t-il dit.

La dernière réduction de peine pourrait permettre à Patek d'être libéré sur parole dès ce mois-ci, a rapporté CNN Indonésie en début de semaine en citant un responsable juridique local.

M. Albanese a déclaré que son gouvernement établira des contacts diplomatiques avec l'Indonésie au sujet de cette décision.

En fuite depuis neuf ans, la tête de Patek avait été mise à prix pour un million de dollars avant qu'il ne soit finalement appréhendé à Abbottabad, au Pakistan, en 2011, dans la même ville où Oussama ben Laden a été tué plusieurs mois après son arrestation.

Le cerveau de l'attentat de Bali, Hambali, également connu sous le nom d'Encep Nurjaman, est actuellement détenu à Guantanamo Bay, à Cuba, et attend son procès depuis 2006.