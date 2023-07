Evelo Biosciences, Inc. est une société de biotechnologie. La société se concentre sur la découverte et le développement d'une classe de médicaments administrés par voie orale qui agissent sur les cellules de l'intestin grêle avec des effets thérapeutiques systémiques. Ses produits candidats sont des préparations pharmaceutiques de souches uniques de microbes ou de vésicules extracellulaires microbiennes sélectionnées pour leur capacité à moduler le système immunitaire par le biais de SINTAX, l'axe de l'intestin grêle. Elle a plusieurs produits candidats en développement ayant le potentiel de traiter une série de maladies inflammatoires, dont COVID-19, et le cancer. Ses produits candidats comprennent EDP1815, EDP1867 et EDP2939 pour le traitement des maladies inflammatoires, et EDP1908 pour le traitement du cancer.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale