Eventbrite, Inc. est une plateforme technologique mondiale de billetterie en libre-service et d'expérience au service des créateurs d'événements. Sa plateforme Eventbrite fournit des services qui permettent aux créateurs de planifier et d'exécuter leurs événements en direct et en ligne, qu'il s'agisse d'un festival culinaire annuel attirant des milliers de gourmets, d'un webinaire professionnel, d'un atelier de yoga hebdomadaire ou d'un cours de danse pour les jeunes. Elle s'appuie sur la technologie pour mettre en relation les créateurs d'événements et les participants par le biais d'expériences en direct. Sa plateforme se compose de la plateforme Eventbrite, de ses créateurs d'événements et de sa technologie. Elle propose des formules tarifaires basées sur les fonctionnalités requises, le niveau de service souhaité et le budget des participants à sa plateforme. La plateforme Eventbrite permet aux créateurs d'événements gratuits et payants. Les créateurs d'événements gratuits utilisent gratuitement les fonctions de billetterie de la société, qui facture les créateurs d'événements payants sur la base d'un billet lorsqu'un participant achète un billet pour un événement.

Secteur Internet