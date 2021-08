Everbridge : Dans le cadre des Jeux internationaux d'été de Tokyo, Everbridge fournit un nouveau flux de données en matière de renseignement sur les risques afin de protéger les visiteurs, les activités commerciales et les travailleurs itinérants.

Grâce à son réseau mondial leader sur le marché offrant plus de 25 000 sources de données sur les menaces de sécurité, le dernier rapport de connaissance de la situation d'Everbridge permet aux organisations de se préparer et d'assurer la résilience des entreprises pendant les Jeux internationaux d'été et les Jeux paralympiques de Tokyo.

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG), le leader mondial de la gestion des événements critiques (CEM), a annoncé aujourd'hui son rapport personnalisé de connaissance de la situation et en matière de renseignement sur les risques, basé sur des données, axé sur les Jeux internationaux en cours à Tokyo, afin d'aider à protéger les travailleurs itinérants, les participants, la chaîne logistique et les activités commerciales à l'approche des Jeux d'été.

Integrés à sa plus grande plateforme CEM, les flux de données de renseignement sur les risques d'Everbridge permettent aux organisations d'assurer la sécurité et l'information des travailleurs itinérants et des visiteurs, ainsi que la résilience des activités commerciales concernées pendant les Jeux et les Jeux paralympiques qui se dérouleront respectivement du 23 juillet au 8 août et du 24 août au 5 septembre. Le flux de renseignement sur les risques fait état de nombreux types de perturbations, notamment la météo, le trafic, la COVID-19, les questions de santé générale et d'autres menaces localisées.

Bien que la pandémie ait considérablement réduit les Jeux internationaux d'été de 2020, empêchant les spectateurs internationaux d'y assister et limitant la participation à 10 000 personnes, quelque 80 000 organisateurs (personnel de soutien, membres de la presse et autres personnes y assistent depuis l'étranger, et environ 11 000 athlètes participent aux événements, ce qui suscite une inquiétude constante liée à la COVID-19. Parmi les autres perturbations, le flux de renseignement sur les risques d'Everbridge surveille et signale quotidiennement le nombre de cas et de transmissions afin de protéger le personnel et les activités de ses clients touchés par les Jeux.

Lors du symposium mondial sur le leadership Road to Recovery (sur la voie de la relance) , organisé par Everbridge au printemps 2021, comportant des sessions inaugurales présentées par les présidents Bill Clinton et George W. Bush, l'ancienne secrétaire d'État américaine Madeleine K. Albright et le fondateur de Virgin Group, Sir Richard Branson, le responsable de la sécurité informatique du Comité olympique néerlandais, Dimitri van Zantvliet Rozemeijer, a parlé de la préparation des prochains Jeux : « Nous avons dû réinventer notre méthode d'engagement avec les sponsors locaux et avons développé de nouvelles idées pour nous entrer en contact avec les sites sur place et avec les athlètes dans le village olympique lorsque leurs activités sportives sont terminées ».

« Alors que le monde avait les yeux rivés sur les Jeux d'été de 2020, nous avons mobilisé nos ressources pour rassembler les meilleures données et pratiques de gestion afin d'aider les organisations à faire preuve de résilience en atténuant les perturbations à la suite des événements de Tokyo », a déclaré le Dr John Maeda, directeur Expérience Clients chez Everbridge. « Les organisations doivent gagner une forte visibilité sur les événements locaux de façon à pouvoir anticiper les impacts potentiels sur les personnes et les activités. Everbridge fournit la technologie la plus sophistiquée du secteur pour arriver à faire preuve de résilience à l'échelle de l'entreprise en colligeant et en filtrant l'information qui évolue rapidement pour fournir la connaissance situationnelle en temps réel la plus ancienne, la plus précise et la plus complète disponible aujourd'hui ».

En accompagnant les clients dans 18 pays de la région APAC, les solutions d'Everbridge sont déployées par des entreprises leaders de la région APAC fortement orientées vers les services financiers, la fabrication, l'hôtellerie, les administrations locales et gouvernementales, les soins de santé et les services publics, ce qui permettra la mise en place d'un écosystème croissant de résilience régionale.

Les Jeux d'été internationaux de 2020 apportent la preuve de la valeur de l'offre CEM d'Everbridge à l'échelle mondiale, poursuivant l'historique technologique d'Everbridge utilisé pour assurer la sécurité des personnes lors de certains des plus grands rassemblements et événements du monde, notamment les célèbres matchs de championnat de football annuels aux États-Unis. Les organismes américains de sécurité publique et du monde entier ont adopté la plateforme CEM pour la gestion des grands mouvements de foule, comme l'a fait récemment la ville de New York pour la Macy's Thanksgiving Day Parade et le réveillon du Nouvel An à Times Square, ainsi que la ville de Pasadena pour la Rose Parade. Cette technologie a été utilisée l'année dernière lors du Big Game à Atlanta, des marathons de Boston et de Philadelphia, de la Pride Parade à San Francisco et partout ailleurs, et Mardi Gras à la Nouvelle-Orléans. Les responsables de la gestion des urgences y ont également régulièrement recours lorque se produisent des événements météorologiques extrêmes, comme l' ouragan Dorian en Floride, les feux de forêt en Californie, et le cyclone Fani en Inde.

À propos d'Everbridge

Everbridge, Inc. (NASDAQ : EVBG) est un éditeur mondial de logiciels qui fournit des logiciels d'application d'entreprise permettant d'automatiser et d'accélérer la réponse opérationnelle des organisations en cas d'événements critiques pour garantir la sécurité des personnes et le bon fonctionnement des organisations (Keep People Safe and Organizations Running™). En cas de menaces contre la sécurité publique, comme des situations de tireurs actifs, d'attaques terroristes ou de conditions météorologiques extrêmes, ainsi que lors d'incidents critiques, notamment en cas de pannes informatiques, de cyberattaques ou d'autres incidents tels que des rappels de produits ou des interruptions de la chaîne logistique, plus de 5 700 clients internationaux ont recours à la plateforme de gestion des événements critiques d'Everbridge pour regrouper et évaluer rapidement et de manière fiable les données relatives aux menaces, pour localiser les personnes à risque et les intervenants en mesure de les aider, pour automatiser l'exécution des processus de communication prédéfinis grâce à la diffusion sécurisée vers plus de 100 modalités de communication différentes, et pour suivre l'avancement de l'exécution des plans d'intervention. Everbridge est au service de 8 des 10 plus grandes villes américaines, 9 des 10 plus grandes banques d'investissement américaines, 47 des 50 aéroports nord-américains les plus fréquentés, 9 des 10 plus grandes sociétés de conseil mondiales, 8 des 10 plus grands constructeurs automobiles mondiaux, 9 des 10 plus grands prestataires de soins de santé aux États-Unis et 7 des 10 plus grandes entreprises technologiques du monde. Everbridge est basée à Boston et possède des bureaux supplémentaires dans 20 villes du monde. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.everbridge.com

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens des dispositions de « refuge » du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris mais sans restriction, des déclarations concernant les opportunités et tendances de croissance anticipées de nos communications critiques et de sécurité des entreprises et de nos activités en général, nos opportunités de marché, nos attentes relatives aux ventes de nos produits et notre objectif de maintien de notre leadership sur le marché et d'extension des marchés sur lesquels nous sommes en concurrence pour gagner des parts de marché, et l’impact anticipé sur les résultats financiers. Ces déclarations prospectives sont énoncées à la date du présent communiqué de presse et sont fondées sur des attentes, estimations, prévisions et projections actuelles ainsi que sur les convictions et les hypothèses de la direction. Des termes tels « s'attendre à », « anticiper », « devrait », « penser », « cibler », « projeter », « objectifs », « estimer », « potentiel », « prédire », « peut », « pourra », « pourrait », « avoir l'intention de », les variations ou les formes négatives de ces termes et les expressions similaires se réfèrent à des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont soumises à divers risques et incertitudes, dont beaucoup impliquent des facteurs ou des circonstances qui échappent à notre contrôle. Nos résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux qu'indiquent ou qu'impliquent les déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de facteurs, y compris, mais sans limitation aucune : la capacité de nos produits et services à fournir les résultats escomptés et à satisfaire les attentes de nos clients ; notre capacité à intégrer avec succès les entreprises et les actifs que nous pourrions acquérir ; notre capacité à attirer de nouveaux clients et à maintenir et accroître les ventes à nos clients actuels ; notre capacité à accroître les ventes de notre application Notification de masse et/ou notre capacité à accroître les ventes de nos autres applications ; l'évolution du marché relativement aux communications critiques ciblées pertinentes dans le contexte considéré ou de la réglementation associée ; nos estimations des opportunités de marché et les prévisions en matière de croissance du marché pourraient s'avérer erronées ; notre rentabilité n'a pas été constante au fil du temps et il se peut que nous ne puissions pas l'assurer ni la maintenir à l'avenir ; la lenteur et le caractère imprévisible des cycles de ventes relatifs aux nouveaux clients ; la nature de notre activité nous expose à des risques inhérents de responsabilité civile ; notre capacité à attirer, intégrer et retenir un personnel qualifié ; notre capacité à entretenir des relations fructueuses avec nos partenaires de distribution et nos partenaires technologiques ; notre capacité à gérer efficacement notre croissance ; notre capacité à faire face aux pressions concurrentielles ; notre responsabilité potentielle liée à la confidentialité et à la sécurité des informations personnelles identifiables ; notre capacité à protéger nos droits de propriété intellectuelle et les autres risques détaillés dans les documents concernant nos facteurs de risque déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (« SEC » ), qui incluent, sans s'y limiter, notre rapport annuel sur le formulaire 10-K relatif à l'exercice clos au 31 décembre 2020 déposé auprès de la SEC le 26 février 2021. Les déclarations prospectives incluses dans le présent communiqué de presse représentent nos opinions à la date de celui-ci. Everbridge ne s'engage nullement à mettre à jour ou réviser toute déclaration prospective, que ce soit à la suite d'informations nouvelles, d'événements futurs ou d'autres facteurs. Le lecteur est invité à ne pas se fier aux déclarations prospectives comme si elles représentaient le point de vue de notre Société à toute date postérieure au présent communiqué de presse.

Tous les produits d'Everbridge sont des marques commerciales d'Everbridge, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Tous les autres noms de produit ou de société mentionnés sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

