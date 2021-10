Everbridge : Déploiement réussi de la plateforme Public Warning d'Everbridge en Australie, qui marque le lancement officiel du système national d'alerte à la population du gouvernement australien

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG), le chef de file mondial des solutions de gestion des événements critiques (CEM) et Public Warning, confirme aujourd'hui que le gouvernement australien a officiellement lancé son nouveau système d'avertissement à la population Emergency Alert, géré par Everbridge.

Australia Successfully Goes Live With Everbridge Public Warning Platform Countrywide (Graphic: Business Wire)

Tous les états et territoires australiens sont désormais couverts par la solution Public Warning d'Everbridge, après une période complète de déploiement de projet. Everbridge se joindra cette semaine aux officiels du gouvernement australien pour parler des meilleures pratiques en matière de système d'alerte nationale et de la solution Public Warning dans le cadre de l'Australian Disaster Resilience Conference et de l'AFAC21 Virtual Conference & Exhibition.

Avec 25 millions d'habitants et neuf millions de visiteurs annuels (une fois les frontières de nouveau ouvertes), l'Australie a déployé pour la première fois son système Emergency Alert en 2009 en réponse à une série mortelle de feux de brousse. Dans l'obligation de continuer la modernisation du service, l'Australie a opté pour Public Warning, la plateforme SaaS leader du marché d'Everbridge, afin de permettre à chaque état et territoire - et leurs autorités régionales - de s'appuyer sur cette plateforme afin d'alerter leurs citoyens et visiteurs, de soutenir les communications des premiers secours, et d'analyser l'efficacité des communications d'urgence en vue de futures mesures d'atténuation des risques.

"Ce système est une manière pour les services d'urgence d'avertir notre population d'une menace imminente, et nous sommes heureux de la participation du financement du Commonwealth pour ces solutions d'atténuation des risques, qui auront des retombées positives pour tous les Australiens", déclare la ministre de la Gestion de crise et sénatrice l'Honorable Bridget McKenzie dans un communiqué officiel.

Et Joe Buffone, directeur général d'Emergency Management Australia, d'ajouter: "Le système Emergency Alert a été déployé à l'origine en réponse aux feux de brousse de l'été 2009, et continue de jouer un rôle vital dans la sécurité des collectivités australiennes".

Après deux années de tests réalisés dans tous les états et territoires du pays, le gouvernement australien vient de lancer son système d'avertissement de la population de prochaine génération pour permettre aux services de police, de combat du feu et d'urgence d'alerter les collectivités en cas d'urgence probable ou avérée. Dans le cas d'une situation critique, comme un feu de brousse, une inondation, un cyclone, une canicule ou une attaque terroriste, les services d'urgence de l'Australie enverront des SMS sur les téléphones portables et des messages vocaux sur les téléphones fixes dans une zone géolocalisée précise, tout en couplant l'action sur les plateformes de réseaux sociaux.

"Nous sommes heureux d'accompagner l'Australie dans l'optimisation de son système d'avertissement national", déclare Steve Foster, vice-président pour l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Océanie chez Everbridge. "Sans obligation d'inscription ni de téléchargement d'application, la plateforme Public Warning d'Everbridge fournit des alertes d'urgence aux populations à risque à une échelle nationale afin d'aider à garantir la sécurité des habitants et des visiteurs durant les feux de brousse et d'autres événements critiques. Chaque pays peut tirer parti d'une plateforme logicielle moderne pour informer chaque personne en temps de crise."

Le déploiement du système d'alerte d'urgence australien s'appuie sur le positionnement d'Everbridge en tant que chef de file mondial des solutions Public Warning d'envergure nationale utilisées par plus de 1 500 municipalités, comtés, villes, états et pays dans chaque grande région du monde, à savoir l'Europe, l'Asie, l'Océanie, le Moyen-Orient, l'Afrique et les Amériques.

La plateforme d'Everbridge – qui combine la diffusion cellulaire, les SMS basés sur la localisation et des technologies d’alerte multicanaux basées sur l’adresse et sur des groupes – fournit des capacités de gestion des événements critiques pour un large éventail de menaces comme les catastrophes naturelles, le terrorisme, les cyberattaques et d’autres événements mettant la sécurité en péril.

La solution Public Warning d'Everbridge satisfait et excède les besoins de n’importe quelle autorité publique cherchant une solution d’alerte avancée pour protéger ses citoyens et visiteurs, tout en maintenant une conformité totale avec les réglementations en matière de confidentialité des données. La société a annoncé récemment un nouveau brevet pour son travail révolutionnaire visant à offrir des capacités d’alerte de la population multimédia de bout en bout. Le brevet – l’un des plus de 160 au total dans la suite de solutions d’alerte aux populations leader du marché d’Everbridge – souligne la nécessité d’envoyer des alertes en combinant la 5G, la diffusion cellulaire et le multimédia. Everbridge reste le leader des intégrations 5G pour les systèmes d'alerte du public.

