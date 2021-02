Everbridge : Le Jackson Memorial, l'un des plus grands hôpitaux du monde, déploie le logiciel Everbridge visant à rationaliser la distribution du vaccin contre la COVID-19, ce qui signifie une adoption en hausse dans le secteur des soins de santé

La demande du logiciel de gestion des événements critiques (CEM) d'Everbridge dans les secteurs public et privé en soutien du déploiement de vaccins, faisant écho aux déploiements rapides effectués par l'État de Virginie-Occidentale, le Département de la Santé du comté de Leon et du comté de Sarasota en Floride, et bien d'autres encore

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG), le leader mondial de la gestion des évènements critiques (CEM), a annoncé aujourd'hui une hausse du nombre d'organismes de tous les secteurs industriels, notamment les organismes de soins de santé et gouvernementaux, qui ont opté pour Everbridge en soutien de la distribution du vaccin contre la COVID-19 en raison de sa capacité en matière de connaissance des risques, de sensibilisation à la logistique et de gestion des rendez-vous pour l'administration des vaccins. Le Jackson Memorial Hospital, l'un des plus grands hôpitaux du monde et le troisième plus grand hôpital universitaire des États-Unis avec plus de 1 550 lits autorisés, est devenu le tout dernier organisme de soins de santé à devenir utilisateur du logiciel Everbridge afin de rationaliser la distribution des vaccins et la gestion de la chaîne logistique.

« Everbridge nous permet de gérer facilement la chaîne logistique des vaccins contre la COVID-19, de communiquer rapidement avec notre personnel, de rationaliser les rendez-vous de vaccination et de surveiller les risques », a déclaré Mark Aprigliano, directeur principal de la sécurité publique chez Jackson Health System. « Le logiciel reste essentiel pour la distribution du vaccin à nos patients et dans un certain nombre d'autres hôpitaux de la région. Nous l'utilisons même pour coordonner les livraisons avec les autorités locales ».

En janvier 2021, Everbridge a lancé COVID-19 Shield™: Vaccine Distribution, une extension de sa plateforme CEM destinée à soutenir tout les types d'organismes qui développent, fabriquent, transportent, distribuent, réglementent et administrent le vaccin contre le coronavirus. Cette offre propose également aux gouvernements une plateforme unique et unifiée servant à accélérer la coordination, la communication et la distribution du vaccin aux habitants. Les récents déploiements de la plateforme CEM d'Everbridge visant à alimenter le système numérique de distribution de vaccins, englobent toute la population de l'État de Virginie-Occidentale, le Département de la Santé du comté de Leon et le comté de Sarasota, en Floride, et d'autres organismes des secteurs public et privés.

Avec COVID-19 Shield™: Vaccine Distribution d'Everbridge, les entreprises clientes peuvent coordonner le nombre d'employés qui ont été vaccinés, gérer la densité de population et l'accès aux bureaux en fonction du statut vaccinal, et recevoir des alertes opportunément lorsque les employés signalent des symptômes de la maladie, ce qui permet de réagir rapidement pour protéger le personnel et les visiteurs.

Au niveau gouvernemental, Everbridge permet aux dirigeants des États, des villes et des comtés de coordonner rapidement la communication au sein de la population, d'automatiser la prise de rendez-vous et le suivi des inscriptions, d'effectuer le suivi en matière de disponibilité des vaccins, de s'assurer que les doses sont expédiées dans des installations appropriées pour éviter leur détérioration, et de permettre aux citoyens de planifier leurs rendez-vous pour éviter les longues attentes et le congestionnement des centres d'appel.

Le Dr. Clay Marsh, D.M., le grand spécialiste en Virginie-Occidentale de la COVID-19 et des Coronavirus, a mentionné le succès obtenu par cet État en matière de programmation et de déploiement des vaccins grâce au système Everbridge COVID-19 Shield™: Vaccine Distribution sur CNN la semaine dernière : « Nous avons lancé ce qui me semble être le premier programme dans le pays où nous sommes associés à un système d'identification et de communication numérique appelé Everbridge. Nous commençons maintenant à pré-enregistrer tous les habitants de l'État de Virginie-Occidentale et nous utilisons un portail en ligne et un portail téléphonique pour les personnes qui n'ont pas la possibilité d'être en ligne. Nous sommes en train de créer une grande file d'attente qui permet aux personnes de s'inscrire en fonction de notre priorité et de leur heure d'inscription, avec un système qui interagit et s'interface à tour de rôle pour eux. Nous avons donc ainsi des sauvegardes disponibles en cas de non utilisation de nos doses initiales ; le fait d'avoir un plan de sauvegarde qui nous permette de rester en phase avec votre plan prioritaire est, me semble-t-il, un facteur important de succès ».

« Face à l'énorme complexité de la distribution et de la gestion du vaccin contre la COVID-19, de plus en plus d'organismes font désormais confiance à Everbridge pour les aider à automatiser et à rationaliser ces processus essentiels », a déclaré David Meredith, CEO d'Everbridge. « Le programme COVID-19 Shield™: Vaccine Distribution d'Everbridge permet aux gouvernements, aux services de santé et à tous les types d'entreprises de protéger la santé et la sécurité de leurs concitoyens ou employés, de maintenir des communications vitales et de mettre en place des programmes de distribution de vaccins plus efficaces et plus rentables pendant cette phase décisive de la pandémie mondiale de COVID-19 ».

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG) est une entreprise mondiale de solutions informatiques fournissant des applications logicielles d'entreprise qui automatisent et accélèrent la réponse opérationnelle des organismes face aux événements critiques afin d'assurer la sécurité des personnes et le bon fonctionnement des entreprises (Keep People Safe and Businesses Running™). En cas de menaces pour la sécurité publique, telles que des situations de tireurs actifs, des attaques terroristes ou des conditions météorologiques extrêmes, ainsi qu'en cas d'événements critiques en entreprise, notamment des pannes informatiques, des cyberattaques ou d'autres incidents tels que des rappels de produits ou des interruptions dans la chaîne logistique, ce sont plus de 5 400 clients dans le monde qui s'appuient sur la plateforme de gestion des événements critiques en entreprise pour rassembler et évaluer rapidement et de manière fiable les données relatives aux menaces, localiser les personnes à risque et les intervenants aptes à leur venir en aide, automatiser l'exécution de processus de communication prédéfinis grâce à la transmission sécurisée vers plus de 100 dispositifs de communication différents et effectuer le suivi des progrès réalisés dans l'exécution des plans d'intervention. Everbridge est au service de 8 des 10 plus grandes villes américaines, 9 des 10 plus grandes banques d'investissement aux États-Unis, 47 des 50 aéroports d'Amérique du Nord les plus fréquentés, 9 des 10 plus grandes sociétés de conseil mondiales, 8 des 10 plus grands constructeurs automobiles mondiaux, 9 des 10 plus grands prestataires de soins de santé aux États-Unis, et 7 des 10 plus grandes entreprises technologiques du monde. Everbridge est basée à Boston et possède des bureaux dans 20 villes du monde entier. Pour de plus amples informations, consultez le site www.everbridge.com

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens des dispositions de « règle refuge » du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris mais sans restriction, des déclarations concernant les opportunités et tendances de croissance anticipées de nos communications critiques et de sécurité des entreprises et de nos activités en général, nos opportunités de marché, nos attentes relatives aux ventes de nos produits et notre objectif de maintien de notre leadership sur le marché et d'extension des marchés sur lesquels nous sommes en concurrence pour gagner des parts de marché, et l’impact anticipé sur les résultats financiers. Ces déclarations prospectives sont énoncées à la date du présent communiqué de presse et sont fondées sur des attentes, estimations, prévisions et projections actuelles ainsi que sur les convictions et les hypothèses de la direction. Des mots tels que « s'attendre à, anticiper, devrait, penser, cibler, projeter, objectifs, estimer, potentiel, prédire, peut, pourra, pourrait, avoir l'intention » , les variations ou les formes négatives de ces termes et les expressions similaires se réfèrent à des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont soumises à divers risques et incertitudes, dont beaucoup impliquent des facteurs ou des circonstances qui échappent à notre contrôle. Nos résultats réels pourraient différer matériellement de ceux qu'indiquent ou qu'impliquent les déclarations prospectives en raison de certains facteurs, y compris, mais sans limitation aucune : notre capacité à intégrer avec succès les entreprises et les actifs que nous pourrions acquérir ; la capacité de nos produits et services à fournir les résultats escomptés et à satisfaire les attentes de nos clients ; notre capacité à attirer de nouveaux clients et à maintenir et accroître les ventes à nos clients actuels ; notre capacité à accroître les ventes de notre application Notification et/ou notre capacité à accroître les ventes de nos autres applications ; l'évolution du marché relativement aux communications critiques ciblées pertinentes dans le contexte considéré ou de la réglementation associée ; nos estimations des opportunités de marché et les prévisions en matière de croissance du marché pourraient s'avérer erronées; notre rentabilité n'a pas été régulièrement constante au fil du temps et il se peut que nous ne puissions pas l'assurer ou la maintenir à l'avenir ; la lenteur et le caractère imprévisible des cycles de ventes relatifs aux nouveaux clients ; la nature de notre activité nous expose à des risques inhérents de responsabilité civile ; notre capacité d'attirer, d'intégrer et retenir du personnel qualifié ; notre capacité à entretenir des relations fructueuses avec nos partenaires de distribution et nos partenaires technologiques ; notre capacité à gérer efficacement notre croissance ; notre capacité à faire face aux pressions concurrentielles ; notre responsabilité potentielle liée à la confidentialité et à la sécurité des données personnelles ; notre capacité à protéger nos droits de propriété intellectuelle et les autres risques détaillés dans les documents concernant nos facteurs de risque déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (« SEC »), qui incluent, mais ne se limitent pas, à notre rapport annuel sur formulaire 10-K relatif à l'exercice clos au 31 décembre 2019 déposé auprès de la SEC le 28 février 2020. Les déclarations prospectives incluses dans le présent communiqué de presse représentent nos opinions à la date de celui-ci. Everbridge se dégage de toute obligation de mises à jour ou de révision de toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de futurs événements ou autre. On ne saurait se fier à ces déclarations prospectives comme si elles représentaient le point de vue de notre Société à toute date postérieure au présent communiqué de presse.

Tous les produits d'Everbridge sont des marques commerciales d'Everbridge, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Tous les autres noms de produit ou de société mentionnés sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

