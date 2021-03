Everbridge : étoffe sa plateforme SaaS de gestion des événements critiques (GEC) pour fournir la gamme la plus complète de solutions de résilience numérique et physique destinées aux organisations internationales dans un monde post-pandémique

Rapidement déployable et modulaire, la plateforme GEC d'Everbridge prend en charge des centaines de cas d'utilisation et garantit des retours sur investissement positifs

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG) annonce aujourd'hui l'expansion de sa plateforme SaaS leader du marché de la gestion des événements critiques (GEC), et dévoile à l'occasion une gamme sans pareil de solutions de résilience numérique et physique destinées aux organisations internationales se préparant à la "nouvelle normalité" post-pandémique.

Elle transforme numériquement la façon dont les organisations ripostent en situation de crise; elle protège les revenus tout en optimisant les efficiences de coûts: la gestion des événements critiques (GEC) est un ensemble indispensable de normes et de meilleures pratiques que dirigeants et conseils d'administration incorporent de plus en plus à la gestion des risques opérationnels. L'expansion de la gamme de solutions logicielles GEC d'Everbridge procure l'environnement opérationnel le plus complet pour appliquer une approche circulaire "Évaluer, Localiser, Agir et Analyser" à la gestion des événements critiques, dans un environnement mondial sans cesse plus volatile, incertain et menaçant, tout en fournissant un retour sur investissement significatif par le biais d'une augmentation des revenus et d'une réduction des coûts.

"Il est aujourd'hui parfaitement évident qu'une communication optimale, une collaboration exemplaire et un aperçu exhaustif de tous les actifs (infrastructures, numérique, systèmes et collaborateurs) sont des atouts décisifs dans la prise de décision et l'atténuation des répercussions financières et humaines d'événements imprévus", indique le rapport Strategic Focus: Critical Event Management For EHS And Risk Management publié mars 2021 par Verdantix. "Les solutions de gestion des événements critiques (GEC) aident les entreprises à réagir efficacement en cas d'événements imprévus, en garantissant leur résilience et en sauvant des vies."

Aujourd'hui, plus de 5 600 entreprises internationales font confiance à Everbridge pour assurer la sécurité des personnes et la continuité des opérations. La plateforme GEC d'Everbridge repose sur plus de 450 intégrations prêtes à l'emploi et plus de 25 000 sources de données de risques, pour permettre aux organisations de gagner en visibilité, de réagir plus rapidement, et d'améliorer leurs résultats. Parmi les clients d'Everbridge figurent certaines des plus grandes sociétés dans leurs secteurs respectifs, notamment des entreprises du Fortune 1000 telles que Bristol Myers Squibb, Cisco, CVS Health, Goldman Sachs, Tiffany & Co., Walgreens, des assureurs tels qu'Anthem, le géant de la chimie Dow, des chefs de file de l'électronique grand public comme Nokia, des acteurs incontournables de la Silicon Valley, des sociétés internationales d'e-commerce, des services de streaming, des compagnies pétrolières et de gaz naturel, des chaînes hôtelières, des constructeurs automobiles, des sociétés spécialisées dans l'expédition, l'aérospatial, la défense, le transport aérien, ou encore la location de voitures.

"Chaque organisation possède un ensemble unique de caractéristiques opérationnelles — un mix de technologies, d'emplacements physiques, de chaînes d'approvisionnement, de marques et, avant toute chose, de personnes — qui sont toutes en perpétuelle évolution", déclare Ajay Nigam, responsable Produits chez Everbridge. "Avec les défis et opportunités liés au travail de demain, à l'IdO, au big data et à la 5G, Everbridge fournit la gamme la plus complète de solutions logicielles pour transformer numériquement la façon dont les organisations contribuent à sauver des vies et assurent la continuité de leurs opérations numériques et physiques grâce à une plateforme unifiée, mariant la surveillance des risques à des outils automatisés afin de gérer l'intégralité du cycle de vie d'une crise ou d'un événement perturbateur."

Everbridge proposent les solutions suivantes:

GEC pour la sécurité des personnes – la solution logicielle la plus souple, solide et évolutive pour remplir le devoir de vigilance et assurer la sécurité des personnes, partout dans le monde. Everbridge apporte un élément crucial dans la stratégie de construction du futur monde du travail, à l'heure où les entreprises se tournent vers le télétravail et réinventent les espaces physiques. Everbridge soutient les organisations grâce:

au devoir de vigilance pour les clients, les employés à distance et sur site, les voyageurs et les travailleurs de terrain

à l'engagement et la rétention du personnel

à la gestion des risques de déplacement et à la protection des équipes exécutives

à la reprise post-COVID-19 et à des contrôles de bien-être

GEC pour la continuité des opérations et des activités commerciales – garantir la continuité et l'accélération des activités commerciales et des opérations. Le rôle de plus en plus important joué par les technologies de l'information impose aux organisations de repenser leur approche de la gestion des interruptions imprévues. Everbridge assure la continuité des opérations grâce à un aperçu opérationnel commun et à des outils automatisés permettant de gérer:

la sécurité globale

les opérations commerciales

le traitement des incidents

l'activation des situations de crise et l'attribution des tâches

GEC pour les risques de la chaîne d'approvisionnement – gérer et optimiser les chaînes logistiques et les lignes d'approvisionnement. À l'heure où les chaînes logistiques deviennent de plus en plus complexes, les centres de fabrication, les axes de distribution et les sites client sont confrontés à des risques accrus provenant de différents types d'événements et de perturbations. Une pandémie mondiale, des lignes de distribution saturées, les intempéries, un bouleversement politique et des retards de transport peuvent tous exposer les organisations à des risques d'interruptions évitables, de dépenses urgentes, et d'incapacité à répondre aux attentes, à la demande et aux exigences de service des clients. Everbridge permet aux professionnels de la sécurité et de la chaîne logistique:

d'identifier les fournisseurs, les perturbations logistiques et les itinéraires optimaux

d'automatiser l'identification des menaces

d'automatiser la réponse aux menaces

de visualiser les risques de la chaîne d'approvisionnement

GEC pour l'entreprise intelligente– accélérer la transformation numérique via une automatisation intelligente, une gestion IdO sécurisée, le big data et l'analytique avancée. En sachant que la 5G peut prendre en charge au minimum un million de dispositifs au kilomètre carré et que le nombre de dispositifs IdO devrait avoisiner les 75 milliards d'unités d'ici 2025, Everbridge permet aux organisations d'utiliser des volumes considérables de données électroniques, notamment sous la forme de capteurs IdO, pour transformer numériquement leur manière de gérer la sûreté et la sécurité de leurs employés, clients, patients, premiers intervenants, résidents et visiteurs, ainsi que la résilience de leurs opérations et de leur chaîne d'approvisionnement. La solution GEC pour l'entreprise intelligente d'Everbridge fournit:

un centre de commande et des capacités de visualisation

une sécurité intégrée

un contrôle de dispositifs IdO et l'intégration de dispositifs portables

une gestion des alertes

GEC pour un monde numérique: incidents informatiques et cybersécurité – protéger la marque et la réputation d'une organisation tout en générant de la résilience pour les systèmes informatiques dans un monde virtuel de plus en plus complexe. Pour les entreprises, l'utilisation en très forte hausse des services numériques a créé de nouvelles opportunités, mais aussi de nouvelles vulnérabilités et des menaces sans précédent. La solution GEC pour un monde numérique d'Everbridge assure:

la gestion des incidents majeurs

le traitement des perturbations frappant les applications et les infrastructures

la cybersécurité

les opérations de sécurité informatique

Selon le rapport Forrester "The Total Economic Impact™ of Everbridge CEM Platform: Cost Savings and Business Benefits Enabled by a CEM Platform" (avec le supplément COVID-19, daté de mars 2021), pour une multinationale de plusieurs milliards de dollars effectuant une analyse de trésorerie (estimations ajustées sur les risques), la période d'amortissement du déploiement d'une plateforme est d'environ trois mois. Le rapport indique également que "Tous les dirigeants interrogés ont déclaré à Forrester qu'Everbridge les avait aidés à poursuivre leurs opérations commerciales et à maintenir leurs revenus durant des événements critiques."

La question du rôle joué par les solutions de gestion des événements critiques sera abordée en détail lors du sommet virtuel Spring 2021 COVID-19: Road to Recovery (R2R) organisé par Everbridge et qui se déroulera les 26 et 27 mai prochains. Everbridge a également annoncé que le 42e président américain Bill Clinton sera le conférencier d'honneur du symposium et s'exprimera sur les stratégies de résilience et les meilleures pratiques à l'heure où les entreprises, les gouvernements et les économies du monde entier cherchent des moyens de reprise et de retour à la normale face à la pandémie de coronavirus. Cliquez ici pour plus d'informations et pour vous inscrire à l'événement.

À propos d'Everbridge

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG) est une société internationale de solutions informatiques pour l'entreprise, qui fournit des applications logicielles permettant d'automatiser et d'accélérer la réponse opérationnelle des organisations aux événements critiques afin d'assurer la sécurité des personnes et la continuité des activités des organisations (Keep People Safe and Businesses Running™). Lors de menaces affectant la sécurité publique, telles qu'un tireur actif, une attaque terroriste ou des conditions climatiques extrêmes, et pendant des événements critiques pour les entreprises tels une panne informatique, une cyberattaque ou d'autres incidents tels un rappel de produit ou une interruption de la chaîne d'approvisionnement, plus de 5 600 clients à travers le monde font confiance à la plateforme de gestion des événements critiques de la société pour agréger et évaluer avec précision et rapidité les données sur les menaces, localiser les personnes en danger et les intervenants en mesure d'apporter une aide, automatiser l'exécution de processus de communications prédéfinis via la diffusion sécurisée sur plus de 100 terminaux de communication différents, et suivre l'avancement de l'exécution des plans d'urgence. Everbridge est au service de 8 des 10 plus grandes villes américaines, 9 des 10 premières banques d'investissement basées aux États-Unis, 47 des 50 aéroports les plus fréquentés d'Amérique du Nord, 9 des 10 plus grandes sociétés de conseil mondiales, 8 des 10 plus grands constructeurs automobiles, 9 des 10 plus grands prestataires de soins de santé aux États-Unis et 7 des 10 plus grandes sociétés technologiques au monde. Basé à Boston, Everbridge dispose également de bureaux dans 20 villes du monde. Pour en savoir plus, veuillez visiter www.everbridge.com

