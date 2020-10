Everbridge : nomme un technologue de renommée mondiale et "une des personnalités les plus influentes du 21e siècle" au poste de Chief Customer Experience Officer pour découvrir la prochaine génération de solutions CEM

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG), le chef de file mondial de la gestion des événements critiques (CEM), annonce ce jour la nomination de John Maeda au nouveau poste de Chief Customer Experience Officer. En tant que technologue et designer que l'on ne présente plus, Maeda contribuera à découvrir la prochaine génération de solutions CEM dans un monde où les repères en matière de sûreté et de résilience sont à jamais modifiés par la pandémie de coronavirus. Classé parmi les "75 personnalités les plus influentes du 21e siècle" par Esquire, Maeda apporte des compétences inégalées à Everbridge en tant qu'ingénieur et chercheur formé au MIT, membre du CA et directeur exécutif de grande entreprise, capital-risqueur de la Silicon Valley, influenceur de la transformation numérique et conférencier incontournable des TED Talks, qui allie son expertise de la technologie et du design à une véritable passion pour la diversité, l'équité et l'inclusion.

Avec la mission unique d'assurer la sécurité des personnes et de maintenir les activités des organisations, Everbridge a été créé au lendemain des attaques du 11 septembre, et aide depuis près de 20 ans les organisations à gérer les menaces majeures. En tant que pionnier de la gestion des événements critiques, Everbridge continue jour après jour de gagner en puissance, à l'heure où le monde traverse un événement "cygne noir" générationnel découlant du coronavirus. Touchant pratiquement chacun d'entre nous à l'échelle planétaire, la COVID-19 change en profondeur la façon dont les gouvernements, les PDG et conseils d'administration, les citoyens, les employés, le personnel de santé et les services d'intervention d'urgence doivent se préparer à un large éventail d'événements critiques susceptibles d'avoir un impact sur les particuliers, les opérations d'entreprise, la chaîne d'approvisionnement et les marques.

"Alors que la COVID-19 reste omniprésente et continue de représenter une menace amplifiée par d'autres événements critiques comme les ouragans, les feux de forêt et les cyberattaques, l'importance jouée par la CEM ne cesse d'augmenter pour les particuliers et les organisations", déclare David Meredith, PDG d'Everbridge. "En tant que pionnier et leader de la gestion des événements critiques, Everbridge optimise sans relâche l'expérience des parties prenantes à chaque niveau d'interaction grâce à sa technologie."

Et Meredith de continuer: "Notre mission, notre technologie pionnière, et notre positionnement de leader dans un secteur de plus en plus pertinent et critique, nous permettent d'attirer les meilleurs talents, à l'image de John Maeda, au sein d'Everbridge. L'approche innovante de John en matière de transformation numérique et de design joueront un rôle fondamental alors qu'Everbridge optimise l'expérience pour permettre aux particuliers, organisations et gouvernements de relever les défis et gérer les risques liés aux incertitudes du monde d'aujourd'hui."

"Les enjeux liés à une gestion adaptée et plus proactive des événements critiques n'ont jamais été aussi élevés, comme vient de le cristalliser la pandémie de coronavirus", déclare John Maeda. "Je suis ravi d'apporter mon expérience en transformation numérique et dans la façon dont les organisations communiquent et résolvent les problématiques durant cette période incroyablement importante. En tant que créateur sectoriel et leader incontesté de la gestion des événements critiques, Everbridge apporte la plateforme avec laquelle je pourrai avoir le plus d'impact pour sauver des vies et des moyens de subsistance. Il s'agit là d'une mission véritablement gratifiante."

Avant de rejoindre Everbridge, Maeda occupait la fonction de Chief Experience Officer de Publicis (11 milliards de chiffre d'affaires) où il dirigeait les activités CX/DX, permettant ainsi à la société technologique d'être reconnue comme Leader par Forrester et Gartner. Maeda siège aux conseils d'administration de Sonos Inc. et du Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum. Il a occupé des fonctions de leadership chez Automattic, la société mère de WordPress.com, ancienne plus grande tech de contenus entièrement distribués au niveau mondial; dans l'agence publicitaire Wieden + Kennedy; et dans le capital-risqueur Kleiner Perkins; il a travaillé en qualité de conseiller pour Google et eBay; présidé la Rhode Island School of Design; et débuté sa carrière au MIT, au carrefour entre les sciences informatiques et le design visuel.

Maeda est l'auteur de plusieurs ouvrages à succès, dont How To Speak Machine, The Laws of Simplicity, et Redesigning Leadership. Il a pris part à des conférences dans le monde entier, de Davos à Pékin en passant par São Paulo et New York. Ses conférences TED ont reçu des millions de vues, et son flux Twitter a été reconnu comme l'un des 140 meilleurs au monde par TIME Magazine.

Maeda a reçu le Prix national du design de la Maison Blanche, le Prix de l'innovation disruptive Clayton Christensen du Tribeca Film Festival, le Prix du leadership créatif de la Fondation Blouin, la médaille AIGA, le Prix de la Fondation Raymond Loewy, le Prix du design Mainichi, le Club Prize du Tokyo Type Director, et a été intronisé au Temple de la renommée de l'Art Director’s Club.

Maeda est diplômé d'un BS et d'un MS en ingénierie électrique et sciences informatiques du Massachusetts Institute of Technology (MIT), d'un MBA de l'Arizona State University, d'un PhD de l'University of Tsukuba au Japon, et de doctorats honoris causa de la Drexel University, la Simon Fraser University, et du Maryland Institute College of Art.

Maeda fera partie du panel de keynotes qui prendront la parole cette semaine, au côté notamment d'un ancien chef d'État, du Dr. Anthony Fauci, directeur du National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) des National Institutes of Health (NIH) aux États-Unis, de Sir Richard Branson, fondateur du Groupe Virgin, et du Dr Sanjay Gupta, neurochirurgien et correspondant médical en chef de CNN, lors du sommet virtuel d'Everbridge "COVID-19 R2R: The Road to Recovery". Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter la page d'inscription aux événements Everbridge.

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG) est une société internationale de solutions informatiques pour l'entreprise, qui fournit des applications logicielles permettant d'automatiser et d'accélérer la réponse opérationnelle des organisations aux événements critiques afin d'assurer la sécurité des personnes et la continuité des activités des organisations (Keep People Safe and Businesses Running™). Lors de menaces affectant la sécurité publique, telles qu'un tireur actif, une attaque terroriste ou des conditions climatiques extrêmes, et pendant des événements critiques pour les entreprises tels qu'une panne informatique, une cyberattaque ou autres incidents comme un rappel de produit ou une interruption de la chaîne d'approvisionnement, plus de 5 300 clients à travers le monde font confiance à la plateforme de gestion des événements critiques de la société pour agréger et évaluer avec précision et rapidité les données sur les menaces, localiser les personnes en danger et les intervenants en mesure d'apporter une aide, automatiser l'exécution de processus de communications prédéfinis via la diffusion sécurisée sur plus de 100 terminaux de communication différents, et suivre l'avancement de l'exécution des plans d'urgence. La plateforme de la société a envoyé plus de 3,5 milliards de messages en 2019 et touche plus de 600 millions de personnes réparties dans plus de 200 pays et territoires, y compris l'intégralité des abonnés mobiles à une échelle nationale en Australie, en Grèce, en Islande, aux Pays-Bas, en Nouvelle-Zélande, au Pérou, à Singapour, en Suède, et dans plusieurs des plus grands états d'Inde. Parmi la gamme Everbridge d'applications de communications critiques et de sécurité pour l'entreprise figurent Mass Notification, Incident Management, Safety Connection™, IT Alerting, Visual Command Center®, Public Warning, Crisis Management, Community Engagement™ et Secure Messaging. Everbridge est au service de 8 des 10 plus grandes villes américaines, 9 des 10 premières banques d'investissement basées aux États-Unis, 47 des 50 aéroports les plus fréquentés d'Amérique du Nord, 9 des 10 plus grandes sociétés de conseil mondiales, 8 des 10 plus grands constructeurs automobiles, les 4 plus grands cabinets comptables au monde, 9 des 10 plus grands prestataires de soins de santé aux États-Unis et 7 des 10 plus grandes sociétés technologiques au monde. Basé à Boston et Los Angeles, Everbridge dispose également de bureaux à Lansing, San Francisco, Abou Dabi, Pékin, Bangalore, Kolkata, Londres, Munich, New York, Oslo, Singapour, Stockholm et Tilbourg. Pour plus d'informations, visitez le site www.everbridge.com, consultez notre blog et suivez-nous sur LinkedIn, Twitter, et Facebook.

