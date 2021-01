Everbridge : présente une interface frontale d'alerte de nouvelle génération pour sa plateforme internationale leader des alertes publiques

Le leader de la gestion des évènements critiques (Critical Event Management, CEM) annonce le lancement de son nouveau Public Warning Center (Centre d'alerte public), pour une combinaison inédite de diffusion cellulaire hybride et d'une passerelle d'alerte par SMS basée sur la localisation inédites

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG), le leader mondial de la gestion des évènements critiques (Critical Event Management (CEM), a annoncé aujourd'hui le lancement de son Public Warning Center optimisé, la première interface frontale modulaire et multi-canaux du genre, offrant la possibilité de créer et de transmettre une combinaison de diffusion cellulaire et d'alertes par SMS basées sur l'adresse, le groupe et la localisation, pour des alertes de portée nationale à partir d'une seule et même console.

Doté de la meilleure interface utilisateur de sa catégorie et d'un design moderne, le Public Warning Center, ultra-flexible, sert de passerelle pour le plus grand et le seul système d'alerte publique du secteur, prenant en charge toutes les configurations, du simple canal unique aux options hybrides plus sophistiquées. La solution allie la diffusion cellulaire et les technologies multi-canaux, comme les SMS, la vidéo, les médias sociaux, la télévision, la radio, l'affichage numérique, les sirènes, les sites web, les e-mails, et bien plus encore, que ce soit sur site, hébergé ou en mode SaaS.

"Les autorités ont besoin du meilleur des deux options - la capacité de transmettre très rapidement un volume massif de messages ainsi que la possibilité de cibler précisément les personnes qui reçoivent des alertes spécifiques. Everbridge est le seul fournisseur d'alertes à la population qui exclut ces compromis et offre des capacités optimisées en fonction des besoins de chaque pays", a déclaré Michael Hallowes, ancien directeur national du programme australien d'alerte d'urgence et directeur général de Zefonar.

Everbridge a également récemment annoncé le dépôt d'un nouveau brevet pour ses travaux révolutionnaires visant à permettre des capacités d'alerte de la population par multimédia et de bout en bout. Le brevet - le 14e d'Everbridge en matière d'alerte publique et l'un des quelques 160 produits de sa gamme - souligne la nécessité de diffuser des alertes par une combinaison de 5G, de diffusion cellulaire et de multimédia.

Conçue dans un souci de simplicité, de sécurité et de fiabilité, la nouvelle application offre une expérience utilisateur, une réactivité et des performances sans précédent. L'interface du Public Warning Center boucle l'intégration complète de la société récemment acquise, one2many, le leader mondial du marché de la diffusion cellulaire 4G/5G.

Technologue et créateur d'interface utilisateur UI/UX de réputation mondiale, John Maeda, qui occupe le poste de Chief Customer Experience Officer d'Everbridge et qui est reconnu comme l'une des "75 personnes les plus influentes du 21e siècle" par Esquire, a déclaré : "Le lancement de ce système frontal d'alerte publique innovant offrira aux autorités une flexibilité sans précédent dont elles ont besoin en matière d'alerte pour atteindre et communiquer avec le public au moment le plus important et via les canaux de communication les plus appropriés. L'architecture hautement modulaire du Public Warning Center repose sur la solide expérience de notre équipe et sur les retours d'information de nos clients, regroupant ainsi les meilleures pratiques des pays du monde entier."

Avec la plateforme la plus évolutive du secteur, Everbridge fournit le seul système d'alerte du public combinant la diffusion cellulaire et les technologies multi-canaux basées sur l'adresse, le groupe et la localisation, et dont la compatibilité 5G permet la distribution d'alertes de contenu multimédia. Le nouveau Public Warning Center répond et même excède les besoins de toute autorité publique à la recherche d'une solution d'alerte avancée pour protéger ses citoyens et ses visiteurs - des systèmes approuvés par la directive européenne aux plateformes d'alerte et d'avertissement hybrides et multi-canaux les plus sophistiquées.

Everbridge est le premier fournisseur d'alertes à la population à desservir l'ensemble des populations de 11 pays en Europe, en Asie, en Océanie, au Moyen-Orient, en Afrique et aux Amériques. La société apporte son soutien à cinq pays de l'Union européenne (UE) dans le cadre du mandat de l'UE exigeant des pays membres la mise en place d'un système d'alerte à l'échelle de la population d'ici juin 2022. Conformément au RGPD, le système Public Warning d'Everbridge ne recueille pas et ne conserve pas de données relatives aux informations personnelles identifiables (IPI).

"Avec Everbridge, les autorités publiques peuvent contacter des millions de personnes en quelques secondes, car notre solution tire parti de la vitesse et du débit du réseau de la technologie de diffusion cellulaire et de l'analyse des mouvements de population, de la capacité multilingue et de la communication bidirectionnelle des SMS basés sur l'adresse, le groupe et la localisation", explique Javier Colado, vice-président principal, International.

Un nombre croissant d'autorités locales, régionales et nationales déploient la plateforme Everbridge, qui permet de communiquer avec plus de 650 millions de personnes dans le monde entier. Everbridge est aujourd'hui en mesure d'alerter l'ensemble de la population dans 11 pays, dont l'Australie, la Grèce, l'Islande, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, le Pérou, Singapour et la Suède, ainsi que dans toutes les provinces canadiennes et dans plusieurs États de l'Inde.

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG) est une entreprise internationale de logiciels qui fournit des applications logicielles d'entreprise chargées d'automatiser et d'accélérer la réponse opérationnelle des organisations face aux événements critiques pour « Keep People Safe and Businesses Running™ ». En cas de menaces pour la sécurité publique, telles que des situations de tireur actif, d'attaques terroristes ou de conditions météorologiques extrêmes, ainsi que d'événements critiques pour l'entreprise, notamment des pannes informatiques, des cyber-attaques ou d'autres situations comme des rappels de produits ou des défaillances dans la chaîne d'approvisionnement, plus de 5 400 clients dans le monde ont recours à la plateforme de gestion des événements critiques de l'entreprise pour agréger et évaluer rapidement, et de façon fiable, les données concernant les menaces, localiser les personnes à risque et les intervenants pouvant les aider, automatiser l'exécution du processus de communication prédéfini grâce à la transmission sécurisée vers plus de 100 dispositifs de communication différents et suivre les progrès réalisés dans l'exécution des plans d'intervention. Everbridge fournit ses services à 8 des 10 plus grandes villes américaines, 9 des 10 plus grandes banques d'investissement basées aux États-Unis, 47 des 50 aéroports nord-américains les plus fréquentés, 9 des 10 plus grands cabinets de conseil internationaux, 8 des 10 plus grands constructeurs automobiles mondiaux, 9 des 10 plus grands prestataires de soins de santé basés aux États-Unis, et 7 des 10 plus grandes entreprises technologiques dans le monde. Everbridge est basée à Boston et possède d'autres bureaux dans 20 villes du monde entier. Pour de plus amples informations, visitez le site www.everbridge.com

Le présent communiqué de presse contient des "déclarations prospectives" au sens des dispositions de "règle refuge" du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris mais sans restriction, des déclarations concernant les opportunités et tendances de croissance anticipées de nos communications critiques et de sécurité des entreprises et de nos activités en général, nos opportunités de marché, nos attentes relatives aux ventes de nos produits et notre objectif de maintien de notre leadership sur le marché et d'extension des marchés sur lesquels nous sommes en concurrence pour gagner des parts de marché, et l’impact anticipé sur les résultats financiers. Ces déclarations prospectives sont énoncées à la date du présent communiqué de presse et sont fondées sur des attentes, estimations, prévisions et projections actuelles ainsi que sur les convictions et les hypothèses de la direction. Des mots tels que "s'attendre à, anticiper, devrait, penser, cibler, projeter, objectifs, estimer, potentiel, prédire, peut, pourra, pourrait, avoir l'intention", les variations ou les formes négatives de ces termes et les expressions similaires se réfèrent à des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont soumises à divers risques et incertitudes, dont beaucoup impliquent des facteurs ou des circonstances qui échappent à notre contrôle. Nos résultats réels pourraient différer matériellement de ceux qu'indiquent ou qu'impliquent les déclarations prospectives en raison de certains facteurs, y compris, mais sans limitation aucune : notre capacité à intégrer avec succès les entreprises et les actifs que nous pourrions acquérir ; la capacité de nos produits et services à fournir les résultats escomptés et à satisfaire les attentes de nos clients ; notre capacité à attirer de nouveaux clients et à maintenir et accroître les ventes à nos clients actuels ; notre capacité à accroître les ventes de notre application Notification et/ou notre capacité à accroître les ventes de nos autres applications ; l'évolution du marché relativement aux communications critiques ciblées pertinentes dans le contexte considéré ou de la réglementation associée ; nos estimations des opportunités de marché et les prévisions en matière de croissance du marché pourraient s'avérer erronées; notre rentabilité n'a pas été régulièrement constante au fil du temps et il se peut que nous ne puissions pas l'assurer ou la maintenir à l'avenir ; la lenteur et le caractère imprévisible des cycles de ventes relatifs aux nouveaux clients ; la nature de notre activité nous expose à des risques inhérents de responsabilité civile ; notre capacité d'attirer, d'intégrer et retenir du personnel qualifié ; notre capacité à entretenir des relations fructueuses avec nos partenaires de distribution et nos partenaires technologiques ; notre capacité à gérer efficacement notre croissance ; notre capacité à faire face aux pressions concurrentielles ; notre responsabilité potentielle liée à la confidentialité et à la sécurité des données personnelles ; notre capacité à protéger nos droits de propriété intellectuelle et les autres risques détaillés dans les documents concernant nos facteurs de risque déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis ("SEC"), qui incluent, mais ne se limitent pas, à notre rapport annuel sur formulaire 10-K relatif à l'exercice clos au 31 décembre 2019 déposé auprès de la SEC le 28 février 2020. Les déclarations prospectives incluses dans le présent communiqué de presse représentent nos opinions à la date de celui-ci. Everbridge se dégage de toute obligation de mises à jour ou de révision de toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de futurs événements ou autre. On ne saurait se fier à ces déclarations prospectives comme si elles représentaient le point de vue de notre Société à toute date postérieure au présent communiqué de presse.

