Le 42e président des États-Unis, Bill Clinton, prononcera l'un des principaux discours du sommet exécutif « COVID-19: Road to Recovery (R2R) » organisé par Everbridge les 26 et 27 mai 2021

Les inscriptions au symposium du leadership organisé ce printemps par Everbridge sont désormais ouvertes, après le succès de l'édition 2020, marquée par la participation de plus de 40 000 hauts dirigeants, hauts responsables de gouvernements et de la santé et de personnalités comme l'ancien président américain George W. Bush, le Dr Anthony Fauci, le Dr Scott Gottlieb, le Dr Sanjay Gupta, le général à la retraite de l'armée américaine Colin L. Powell et Sir Richard Branson

Everbridge, Inc. (NASDAQ : EVBG), le leader mondial de la gestion d'événements critiques (critical event management ou CEM), a annoncé aujourd'hui que le 42e président des États-Unis, Bill Clinton, prononcerait l'un des principaux discours de l'édition printemps 2021 du sommet virtuel du leadership « COVID-19: Road to Recovery (R2R) » qui se tiendra les 26 et 27 mai. Le symposium international d'une durée de deux jours abordera les stratégies de résilience et les bonnes pratiques alors que les entreprises, gouvernements et économies du monde entier cherchent à se rétablir et à retourner à la normale dans le contexte de la pandémie de coronavirus en cours. Les participants auront accès aux présentations de dirigeants, spécialistes de la santé et cadres supérieurs internationaux issus de diverses régions et industries.

Créés en 2020, les symposiums Everbridge représentent une tribune de choix permettant aux dirigeants mondiaux d'échanger leurs points de vue quant à la manière de rouvrir les économies en toute sécurité et de rendre possible le retour de la population à l'école, au bureau et dans d'autres lieux publics. Les orateurs et participants proviennent de toutes les composantes de la société, des entreprises et pouvoirs publics aux collectivités et groupes d'intérêts en passant par les milieux scientifiques, médicaux et académiques, sans oublier les domaines du transport et du divertissement.

« En rassemblant les esprits les plus brillants qui s'illustrent à la tête des États et des entreprises, ainsi que les meilleurs spécialistes mondiaux de la santé, l'édition 2021 de notre symposium "COVID-19: Road to Recovery" s'attaque aux problèmes complexes et aux bonnes pratiques nécessaires pour résoudre cette crise sanitaire publique plus rapidement, qu’il s’agisse de la distribution efficace des vaccins, du retour des populations au travail en toute sécurité ou de la réouverture des économies », a déclaré David Meredith, PDG d'Everbridge. « Nous serons heureux d'avoir accès à l'important point de vue et au qualités éprouvées de leadership en matière d'amélioration des conditions de vie de la population mondiale d'une personne telle que l'ancien président Clinton, à l'origine de la fondation du même nom et connu pour son engagement en faveur de la reprise économique et de la résolution des problèmes de santé à l'échelle mondiale. »

De 1993 à 2001, M. Clinton a exercé deux mandats en tant que 42e président des États-Unis. C'est sous sa présidence que le pays a pu apprécier les retombées économiques les plus solides de sa génération et qu'il a enregistré la plus longue expansion économique de l'histoire américaine, marquée notamment par la création de plus de 22 millions d'emplois. Après avoir quitté la Maison-Blanche, le président Clinton a créé la fondation qui porte son nom, ayant pour mission d'améliorer la santé de la population mondiale, de renforcer les économies, de promouvoir la santé et le bien-être et de protéger l'environnement. Outre son travail pour la fondation, le président Clinton a officié en tant qu'Envoyé spécial des Nations Unies pour la reconstruction après le tsunami dans l'océan Indien, et en tant qu'Envoyé spécial de l'ONU à Haïti. La Fondation Clinton soutient d'ailleurs encore aujourd'hui la croissance économique, le développement des compétences et l'éducation dans ce pays.

L'an dernier, Everbridge avait entre autres accueilli l'ex-président George W. Bush, le Dr Anthony Fauci, le Dr Scott Gottlieb, le Dr Sanjay Gupta, le général à la retraite de l'armée américaine Colin L. Powell et le fondateur du groupe Virgin, Sir Richard Branson, pour prononcer des discours clés. Les événements avaient attiré plus de 40 000 participants, dont des fonctionnaires, spécialistes des soins de santé et hauts dirigeants issus de 150 pays, ainsi que des participants des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, de la Mayo Clinic, de Goldman Sachs, Fannie Mae, Ford Motor Company, Humana, IBM, etc.

Pour vous inscrire à l'édition 2021 du symposium de printemps d'Everbridge intitulé « COVID-19 R2R: The Road to Recovery », cliquez ici.

