Un ancien chef d'État prendra la parole lors du symposium COVID-19 : Road to Recovery (R2R) d'Everbridge, et sera rejoint par les conférenciers d'honneur Dr Anthony Fauci, Sir Richard Branson, et Dr Sanjay Gupta, les 14 et 15 octobre 2020

Everbridge ajoute un chef d'État à au prestigieux panel de conférenciers et de directeurs d'Accenture, l'Université d'Auburn, Capital One, CDC, Duke University Health System, EENA, Fannie Mae, Fortinet, Methodist Hospital de Houston, Humana, Lumen Technologies, Massachusetts, New York, Rackspace, Siemens, Virgin Group, et d'autres organisations de premier rang, ainsi que des responsables gouvernementaux pour aborder le thème de la reprise mondiale après la pandémie de coronavirus

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG), le chef de file mondial des solutions de gestion des événements critiques (CEM), annonce ce jour qu'un ancien chef d'État s'adressera aux participants durant son sommet virtuel Autumn 2020 “COVID-19 R2R: The Road to Recovery”, qui se déroulera les 14 et 15 octobre 2020, pour parler du chemin à suivre dans le contexte de la pandémie de COVID-19. La participation d'un ancien chef d'État vient compléter un exceptionnel panel d'experts et de directeurs, qui feront part de leurs points de vue sur les meilleures pratiques pour assurer la sécurité du retour au travail, dans les campus et les espaces publics ; la reprise des opérations génératrices de revenus ; et la projection des citoyens à une échelle nationale durant la pandémie de coronavirus. Parmi les conférenciers d'honneur figurent le conseiller présidentiel et directeur du National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) des National Institutes of Health (NIH) aux États-Unis Dr Anthony Fauci, le fondateur du groupe Virgin Sir Richard Branson, et le neurochirurgien de renom et le correspondant médical en chef de CNN Dr Sanjay Gupta.

« La participation d'un ancien chef d'État renforce la portée internationale du thème abordé par notre symposium COVID-19: Road to Recovery », déclare David Meredith, PDG d'Everbridge. « Les dirigeants et autres leaders mondiaux apporteront un regard neuf sur la riposte mondiale face à la COVID-19 et fourniront des conseils concrets pour limiter l'impact de la pandémie à l'heure où les bureaux, les écoles et les acteurs économiques rouvrent leurs portes. »

Le 14 octobre, premier jour de l'événement, comprendra les allocutions du Dr Sanjay Gupta et d'un ancien chef d'État. Le lendemain, se sera au tour de Sir Richard Branson et du Dr Anthony Fauci de prendre la parole.

Le symposium se concentrera sur les politiques et les mesures que les organisations peuvent adopter durant la pandémie pour garantir la sécurité, le suivi des contacts, le retour au travail, dans les campus et les espaces publics, la protection des chaînes d'approvisionnement, la restauration des activités opérationnelles, et l'aide aux organisations en matière de gestion de leur réputation et de communication pour promouvoir la sûreté et la confiance des consommateurs, tout en assurant la préparation à divers événements critiques, qui pourraient prendre la forme d'ouragans, de feux de forêt, d'arrêts de la production, de pannes informatiques et de cyberattaques.

Pour consulter la liste mise à jour des conférenciers et vous inscrire à l'événement, veuillez cliquer ici. Parmi les dirigeants d'entreprises internationales et figurant au Fortune 500 prendront notamment la parole un PDG du Fortune 25, le fondateur et président du conseil de Fortinet, et Ken Xie (PDG), Arlin Pedrick d'Accenture, Jay Gogue, président de l'Université d'Auburn, John Bernard d'Aviva , William Baker de Capital One, Christopher Porter de Fannie Mae, Stephan Pazienza de Humana, Scott Trezise, vice-président exécutif en charge des ressources humaines de Lumen Technologies (anciennement CenturyLink), Allison Miller d'Optum, Holly Windham, responsable du personnel et des affaires juridiques de Rackspace Technology, et Marco Mille de Siemens, entre autres.

Les secteurs de la santé et des affaires gouvernementales seront notamment représentés par Roberta Levy Schwartz, Ph.D., FACHE, PDG, vice-présidente exécutive et directrice de l'innovation du Methodist Hospital de Houston ; Dr Judy Monroe, PDG de la Fondation CDC ; Dr Nancy Messonnier, directrice du Center for the National Center for Immunization and Respiratory Diseases (NCIRD) ; Matt Roman, directeur des solutions numériques du Duke University Health System ; Curt Wood, direction de l'information du Commonwealth of Massachusetts ; Rebecca Baudendistel, directrice des procédures d'avertissement de la population du New York City Emergency Management Department ; Víðir Reynisson, surintendant principal du Bureau de la commission nationale de la police en Islande ; Benoît Vivier, chargé de liaison avec les institutions de l'Union européenne de l'Association européenne des numéros d'urgences (EENA) ; et Michael Hallowes, ancien directeur national du programme d'alerte d'urgence en Australie et directeur général de Zefonar.

Plus de 5 300 organisations internationales utilisent la plateforme CEM d'Everbridge pour évaluer les menaces, surveiller le niveau de bien-être dans leurs espaces de travail, diffuser rapidement des messages d'alerte, et protéger les chaînes d'approvisionnement. Peu de temps après le début de l'épidémie, Everbridge a lancé ses solutions logicielles COVID-19 Shield™ Return to Work et Contact Tracing, suivies par Everbridge Control Center, la première plateforme logicielle de gestion des informations de sécurité physique du secteur à aider les organisations à reprendre le travail, tout en respectant les exigences de distanciation sociale et d'équipement de protection personnelle. Depuis le début de la pandémie, les clients d'Everbridge ont utilisé son logiciel pour envoyer plus de 780 millions de communications liées au coronavirus, avec des informations et des instructions vitales pour protéger les populations, les employés, les patients et les étudiants.

Everbridge est au service de plus de 3 700 organismes d'intervention d'urgence et 1 500 entités des soins de santé, dont les principales sociétés pharmaceutiques, biomédicales, de dispositifs médicaux et de fabrication, ainsi que les plus importants systèmes de santé (couvrant plus de 25 % de tous les lits d'hôpitaux aux États-Unis), les organismes de gestion intégrée des soins, les pharmacies et les réseaux d'alerte de santé à l'échelle des états (HAN), dont le CDC et le NIH.

La plateforme Everbridge touche plus de 600 millions de personnes et appuie actuellement les déploiements du système d'alertes publiques à l'échelle nationale dans l'ensemble des principales régions du monde. Everbridge soutient l'émission d'avertissements visant l'ensemble de la population dans 11 pays d'Europe, d'Asie, d'Océanie, du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Amérique du Sud y compris l'Australie, l'Islande, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, le Pérou, Singapour et la Suède. Les capacités d'alerte de la population d'Everbridge couvrent également l'ensemble des états de Californie, du Massachusetts, du Vermont, de New York, du Connecticut, et de la Floride, ainsi que des municipalités, des comtés et des villes de 49 des 50 états américains, toutes les provinces canadiennes, l'ensemble de l'Europe et de l'Asie, y compris des déploiements dans plusieurs pays à forte densité de population tels l'Inde.

À propos d'Everbridge

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG) est une société internationale de solutions informatiques pour entreprises qui fournit des applications logicielles permettant d'automatiser et d'accélérer la réponse opérationnelle des organisations aux événements critiques afin d'assurer la sécurité des personnes et de maintenir les activités commerciales (Keep People Safe and Businesses Running™). Lors de menaces affectant la sécurité publique, telles qu'un tireur actif, une attaque terroriste ou des conditions climatiques extrêmes, et pendant des événements critiques pour les entreprises tels qu'une panne informatique, une cyberattaque ou autres incidents comme un rappel de produit ou une interruption de la chaîne d'approvisionnement, plus de 5 300 clients à travers le monde font confiance à la plateforme de gestion des événements critiques de la société pour agréger et évaluer rapidement et de manière sécurisée les données sur les menaces, localiser les personnes en danger et les intervenants en mesure d'apporter une aide, automatiser l'exécution de processus de communications prédéfinis via la diffusion sécurisée sur plus de 100 terminaux de communication différents, et suivre l'avancement de l'exécution des plans d'urgence. Everbridge est au service de 8 des 10 plus grandes villes américaines, 9 des 10 premières banques d'investissement basées aux États-Unis, 47 des 50 aéroports les plus fréquentés d'Amérique du Nord, 9 des 10 plus grandes sociétés de conseil mondiales, 8 des 10 plus grands constructeurs automobiles, 9 des 10 plus grands prestataires de soins de santé aux États-Unis et 7 des 10 plus grandes sociétés technologiques au monde. Everbridge est basé à Boston et dispose de bureaux additionnels dans 14 villes du globe. Pour plus d'informations, visitez le site www.everbridge.com

