Vincent Geffray d'Everbridge est nommé conseiller du commerce extérieur de la France aux Etats-Unis

Les conseillers du commerce extérieur travaillent en étroite collaboration avec les ambassades de France et chambres de commerce françaises pour partager leur expérience des affaires en soutien à la France

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG), leader mondial des solutions de gestion des événements critiques (CEM) et d'alerte publique, a annoncé aujourd'hui que Vincent Geffray, directeur principal de la société, vient d'être nommé conseiller du commerce extérieur de la France aux Etats-Unis, par le Premier ministre français. Les Conseillers du Commerce Extérieur de la France (CCE) participent aux réunions du Conseil stratégique au sein du gouvernement français et proposent leur analyse, opinions et recommandations relatives au commerce international et aux questions spécifiques en matière de marché.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20220210005601/fr/

Everbridge’s Vincent Geffray Appointed French Foreign Trade Advisor in The United States (Graphic: Business Wire)

La nomination de M. Geffray a eu lieu sur recommandation du Secrétaire d'Etat français au commerce extérieur. Son mandat est d'une durée de trois ans.

"Je suis touché et c'est pour moi un honneur de rejoindre ce prestigieux groupe des conseillers en commerce extérieur de la France," a déclaré M. Geffray. "En qualité de Franco-Américain résidant et travaillant aux Etats-Unis, je suis impatient d'apporter mon expertise et mon enthousiasme pour pouvoir conseiller le gouvernement et les entrepreneurs français désireux de développer leur activité aux Etats-Unis, et représenter la France sur la scène internationale," a-t-il ajouté.

Choisis pour leur connaissance du secteur et leur expérience professionnelle à l'international, les Conseillers en commerce extérieur de la France partagent bénévolement leurs compétences dans le but de servir la présence française à l'étranger. Outre le fait de formuler des recommandations au gouvernement, les CCE encadrent des PME dans leur expansion mondiale et engagent le dialogue avec les jeunes pour promouvoir l'initiative de Volontariat International en Entreprise (V.I.E.).

A son poste chez Everbridge, M. Geffray supervisera le programme mondial de Marketing produit de la société, alors que celle-ci continue d'élargir rapidement sa présence à l'international. Aujourd'hui, Everbridge fournit des solutions de gestion des événements critiques (CEM) à de nombreuses entreprises et agences gouvernementales dans l'ensemble de la France, y compris aux forces de l'ordre, aux services incendie, aux personnels de soins ambulatoires et d'urgence, ainsi qu'aux entreprises commerciales.

Cette année, Everbridge sponsorisera à nouveau la Conférence de la European Emergency Number Association (EENA), axée sur l'amélioration de la sécurité publique et la sûreté. La conférence se tiendra à Marseille, en France, du 27 au 29 avril.

À propos d'Everbridge

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG) est un éditeur de logiciels international qui fournit des applications logicielles d’entreprise permettant d'automatiser et d'accélérer la réponse opérationnelle des organisations aux événements critiques afin d’assurer la sécurité des personnes et la continuité des activités des entreprises (Keep People Safe and Organizations Running™). Everbridge est également premier fournisseur mondial de solutions d'alerte à la population. Davantage de gouvernements locaux, fédéraux et nationaux déploient la technologie d'alerte à la population d'Everbridge plus que toute autre solution, car elle offre la capacité d'atteindre plus de deux milliards de résidents et de visiteurs dans plus de 200 pays et territoires. Everbridge est basée à Boston et possède des bureaux additionnels dans 25 villes du monde. Pour en savoir plus, veuillez visiter www.everbridge.com

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des "déclarations prospectives" au sens des dispositions de "règle refuge" du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris mais sans restriction, des déclarations concernant les opportunités et tendances de croissance anticipées de nos communications critiques et de sécurité des entreprises et de nos activités en général, nos opportunités de marché, nos attentes relatives aux ventes de nos produits et notre objectif de maintien de notre leadership sur le marché et d'extension des marchés sur lesquels nous sommes en concurrence pour gagner des parts de marché, et l’impact anticipé sur les résultats financiers. Ces déclarations prospectives sont énoncées à la date du présent communiqué de presse et sont fondées sur des attentes, estimations, prévisions et projections actuelles ainsi que sur les convictions et les hypothèses de la direction. Des termes tels "s'attendre à", "anticiper", "devrait", "penser", "cibler", "projeter", "objectifs", "estimer", "potentiel", "prédire", "peut", "pourra", "pourrait", "avoir l'intention de", les variations ou les formes négatives de ces termes et les expressions similaires se réfèrent à des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont soumises à divers risques et incertitudes, dont beaucoup impliquent des facteurs ou des circonstances qui échappent à notre contrôle. Nos résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux qu'indiquent ou qu'impliquent les déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de facteurs, y compris, mais sans limitation aucune : la capacité de nos produits et services à fournir les résultats escomptés et à satisfaire les attentes de nos clients ; notre capacité à intégrer avec succès les entreprises et les actifs que nous pourrions acquérir ; notre capacité à attirer de nouveaux clients et à maintenir et accroître les ventes à nos clients actuels ; notre capacité à accroître les ventes de notre application Notification de masse et/ou notre capacité à accroître les ventes de nos autres applications ; l'évolution du marché relativement aux communications critiques ciblées pertinentes dans le contexte considéré ou de la réglementation associée ; nos estimations des opportunités de marché et les prévisions en matière de croissance du marché pourraient s'avérer erronées ; notre rentabilité n'a pas été constante au fil du temps et il se peut que nous ne puissions pas l'assurer ni la maintenir à l'avenir ; la lenteur et le caractère imprévisible des cycles de ventes relatifs aux nouveaux clients ; la nature de notre activité nous expose à des risques inhérents de responsabilité civile ; notre capacité à attirer, intégrer et retenir un personnel qualifié ; notre capacité à entretenir des relations fructueuses avec nos partenaires de distribution et nos partenaires technologiques ; notre capacité à gérer efficacement notre croissance ; notre capacité à faire face aux pressions concurrentielles ; notre responsabilité potentielle liée à la confidentialité et à la sécurité des informations personnelles identifiables ; notre capacité à protéger nos droits de propriété intellectuelle et les autres risques détaillés dans les documents concernant nos facteurs de risque déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis ("SEC"), qui incluent, sans s'y limiter, notre rapport annuel sur le formulaire 10-K relatif à l'exercice clos au 31 décembre 2020 déposé auprès de la SEC le 26 février 2021. Les déclarations prospectives incluses dans le présent communiqué de presse représentent nos opinions à la date de celui-ci. Everbridge ne s'engage nullement à mettre à jour ou réviser toute déclaration prospective, que ce soit à la suite d'informations nouvelles, d'événements futurs ou d'autres facteurs. Le lecteur est invité à ne pas se fier aux déclarations prospectives comme si elles représentaient le point de vue de notre Société à toute date postérieure au présent communiqué de presse.

Tous les produits d'Everbridge sont des marques commerciales d'Everbridge, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Tous les autres noms de produit ou de société mentionnés sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220210005601/fr/