EverCommerce Inc. est un fournisseur de solutions logicielles en tant que service (SaaS) intégrées et adaptées verticalement pour les petites et moyennes entreprises (PME) de services. La plateforme de la société couvre l'ensemble du cycle de vie des interactions entre les consommateurs et les professionnels du service avec des applications verticales spécifiques. Elle sert des clients dans trois principaux secteurs verticaux : EverPro, EverHealth et EverWell. Les solutions EverPro sont conçues pour répondre aux besoins spécifiques des professionnels de la rénovation résidentielle et des services de terrain. Les solutions EverHealth sont conçues pour les professionnels des services de santé. La société propose différents types de solutions pour les micro-verticaux, notamment les petits groupes et les cabinets spécialisés, les professionnels de la santé comportementale, les branches spécialisées des systèmes hospitaliers et les services ambulatoires. Les solutions EverWell sont conçues pour les professionnels du fitness et du bien-être, notamment les gymnases, les studios, les clubs de santé, les instructeurs spécialisés et les entraîneurs personnels.

Secteur Logiciels