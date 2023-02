Dans le discours de Biden, les rachats d'actions et la taxe sur les milliardaires seront au centre des préoccupations des investisseurs.

M. Biden, qui a promulgué au début de l'année dernière une taxe de 1 % sur les rachats d'actions par les entreprises, devrait profiter de son discours pour demander que cette taxe soit quadruplée, ainsi que pour renouveler ses appels à une augmentation des impôts sur les milliardaires, a déclaré la Maison Blanche lundi.

Bien que les investisseurs aient déclaré que les chances qu'une telle proposition passe au Congrès - où les Républicains contrôlent la Chambre des représentants - étaient faibles, elle pourrait avoir une certaine influence sur le comportement des investisseurs.

Bien qu'il y ait toujours un fossé entre les discours et les lois réelles, si les entreprises sentent qu'une telle taxe est imminente, cela pourrait les inciter à accélérer les rachats et à se tourner éventuellement vers le paiement de dividendes à la place.

"Nous pourrions assister à une accélération et cela pourrait stimuler les bénéfices et les cours des actions cette année, peut-être", a déclaré Jack Ablin, cofondateur et directeur des investissements chez Cresset Capital. "Si cette taxe encourage les entreprises à augmenter leurs dividendes au lieu de racheter des actions, tout compte fait, ce n'est pas une mauvaise chose."

Ce discours intervient à un moment où le S&P 500, qui avait repris 6,2 % en janvier, a subi une certaine pression, les investisseurs mettant en balance les paroles encourageantes de la Réserve fédérale américaine sur certains progrès dans la maîtrise de l'inflation et un marché du travail robuste qui laisse entrevoir une période plus longue de resserrement de la politique.

D'autres sujets seront surveillés par les investisseurs, notamment les remarques sur la Chine, un domaine d'intérêt clé pour les investisseurs.

Étant donné que l'armée américaine a récemment abattu un ballon espion chinois présumé au large des côtes de la Caroline du Sud, les investisseurs chercheront à voir avec quelle force Biden abordera les relations entre les États-Unis et la Chine.

"Nous nous attendons à ce que M. Biden aborde la récente question liée au ballon espion chinois et qu'il dise si une réponse des États-Unis pourrait ou non nuire davantage aux relations avec la Chine", a déclaré Leo Harmon, directeur des investissements de l'équipe de gestion des actions chez Mesirow, qui a indiqué que les risques géopolitiques pourraient peser davantage sur le sentiment du marché à moyen terme.

Julian Emanuel, stratège chez Evercore ISI, s'attend à ce que les mots de Biden sur la Chine soutiennent probablement la volatilité et freinent les "esprits spéculatifs", a-t-il déclaré.

Les mots de Biden sur le plafond de la dette de 31,4 trillions de dollars intéresseront également les investisseurs. M. Biden insistera dans son discours sur le fait que le relèvement de la limite de la dette n'est pas négociable et ne doit pas être utilisé comme une "monnaie d'échange" par les parlementaires américains, a déclaré lundi son principal conseiller économique, Brian Deese.

RACHATS D'ACTIONS ET MILLIARDAIRES

Les rachats d'actions par les entreprises, où les sociétés publiques rachètent leurs propres actions, faisant ainsi grimper le prix des actions, afin de rendre de l'argent aux actionnaires, ont fait les gros titres cette année. Les rachats sont en passe de connaître un début d'année 2023 plus fort qu'il y a un an en termes de valeur monétaire - bien que moins de sociétés les annoncent.

Bien que les entreprises aient été critiquées pour avoir dépensé beaucoup en rachats au prix d'un sous-investissement dans l'innovation, le rachat d'actions a contribué aux gains des marchés boursiers ces dernières années.

Même si la taxe augmente, l'impact final pourrait être relativement faible, a déclaré Howard Silverblatt, analyste principal des indices chez S&P Dow Jones Indices.

Silverblatt estime que la taxe actuelle de 1 % ne retranchera que 0,5 % aux bénéfices du S&P 500 en 2023.

Les rachats d'actions des sociétés du S&P 500 devraient totaliser 220 milliards de dollars pour le quatrième trimestre de 2022, et 2023 devrait être le premier exercice financier avec plus de 1 000 milliards de dollars de rachats, selon les données de S&P Dow Jones Indices.

Si la taxe devait passer à un prélèvement de 2,5 % à 2,75 %, elle pourrait commencer à déplacer l'argent des rachats vers les dividendes, mais pas dollar pour dollar, a déclaré Silverblatt.

On s'attend également à ce que M. Biden appelle à une autre augmentation d'impôt limitée : un "impôt minimum pour les milliardaires" visant à taxer les gains en capital non réalisés provenant d'actifs tels que les actions, les obligations ou les sociétés privées des personnes fortunées.

Mais cette proposition serait un nouveau régime fiscal très compliqué, créant des difficultés pour un Internal Revenue Service actuellement débordé et de la complexité pour les contribuables, selon la Tax Foundation non partisane.

Néanmoins, les analystes se sont montrés sceptiques quant à la possibilité que cette proposition se concrétise également.

"Les propositions fiscales sont mortes à l'arrivée puisque le Congrès est divisé, il s'agit donc davantage d'un point de discussion politique pour la prochaine campagne, tout comme l'impôt sur le 1% l'a été dans le passé", a déclaré Ulf Lindahl, directeur général de Currency Research Associates.