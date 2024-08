Evercore Inc. est une société indépendante de conseil en banque d'investissement. La société opère dans deux segments : Investment Banking & Equities et Investment Management. Le segment Investment Banking & Equities comprend l'activité de banque d'investissement par laquelle Evercore conseille ses clients sur les fusions, les acquisitions, les cessions, l'activisme actionnarial et d'autres transactions stratégiques d'entreprise, en se concentrant particulièrement sur le conseil aux multinationales et aux sociétés de capital-investissement sur des transactions complexes et de grande envergure. Il fournit des conseils en matière de gestion du passif et de restructuration aux entreprises en transition financière, ainsi qu'aux créanciers, aux actionnaires et aux acquéreurs potentiels. Le secteur de la gestion des investissements comprend l'activité de gestion de patrimoine, par laquelle la société fournit des services de conseil en investissement, de gestion de patrimoine et de fiducie aux particuliers fortunés et aux entités associées, et l'activité de capital-investissement, qui détient des participations dans des fonds de capital-investissement, non gérés par la société.