Le bénéfice de l'entreprise indienne Eveready au deuxième trimestre s'effondre en raison d'une charge et de coûts plus élevés.

Le bénéfice consolidé pour les trois mois se terminant le 30 septembre a chuté à 147,3 millions de roupies indiennes (1,79 million de dollars), contre 310,4 millions de roupies un an plus tôt, a-t-il déclaré dans un dépôt en bourse.

Le revenu des opérations a augmenté de 5,3 % pour atteindre 3,76 milliards de roupies.

Le bénéfice a été affecté par une charge hors caisse liée à des frais d'entrée non amortis d'un prêt remboursé au cours du trimestre et à un ajustement des impôts différés, a déclaré Eveready dans un communiqué. La charge s'équilibrera pour l'ensemble de l'année, a-t-elle dit, sans donner plus de détails.

Les dépenses trimestrielles ont augmenté d'environ 11 % pour atteindre 3,55 milliards de roupies, après que le coût des intrants ait bondi de 32,8 % par rapport à l'année précédente.

La demande a été "léthargique" dans le sillage d'une inflation élevée et d'une mousson retardée, a déclaré Suvamoy Saha, directeur général, ajoutant que la société revoit son panorama commercial pour les marchés clés.

L'évolution du panorama des produits et une meilleure réalisation ont contribué à l'augmentation des revenus au cours du dernier trimestre, a déclaré la société.

Les entreprises indiennes, dont Eveready, représentent 4,21 % à 4,79 % du marché mondial des piles grand public, qui devrait connaître une expansion de 9,7 milliards de dollars d'ici 2026, selon un rapport de la société d'études de marché Technavio.

Les actions d'Eveready ont clôturé en baisse de 1,3 % à 295,85 roupies après l'annonce des résultats.

(1 $ = 82,4625 roupies indiennes)