Everest Global PLC, anciennement Anglo African Agriculture plc, se concentre sur le développement d'un groupe de commerce agricole en Afrique. L'activité principale de la société est l'investissement et le commerce dans les secteurs de l'agriculture et des secteurs auxiliaires en Afrique. Son secteur géographique est l'Afrique du Sud. Sa filiale à 100 %, Dynamic Intertrade (Pty) Limited (Dynamic), est un fabricant de produits alimentaires. Dynamic est un fabricant de produits alimentaires. Les activités commerciales de Dynamic comprennent la fabrication d'herbes et d'épices, la production de haricots de guar et le commerce de produits agricoles. Sa fabrication d'herbes et d'épices comprend la fabrication de produits mélangés au piment et au paprika. Sa production de haricots de guar comprend la culture et la production d'éclats de guar en Afrique du Sud. Son commerce de produits agricoles comprend le poivre noir, les flocons de piment, les produits à base de noix de coco et d'ail déshydraté, ainsi que les haricots à sucre, les graines de sésame, le poivre blanc, la coriandre grillée et les graines de citrouille.

Secteur Pêche et agriculture