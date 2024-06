L'État du Rajasthan, dans l'ouest de l'Inde, a commencé à rappeler certains lots d'épices populaires MDH et Everest, qui se sont révélés impropres à la consommation, a déclaré un haut fonctionnaire. Il s'agit là de la dernière mesure en date dans le cadre de l'examen de plus en plus minutieux de ces marques aux niveaux national et international.

Le Rajasthan a informé le gouvernement fédéral dans une lettre qu'un lot de poudre de cumin Everest et un lot de deux mélanges d'épices MDH avaient été jugés dangereux après des tests, a rapporté l'agence Reuters jeudi.

Ces lots sont désormais rappelés, a déclaré Shubhra Singh, haut fonctionnaire de l'État chargé de la santé.

Il s'agit de la mesure la plus stricte prise par une autorité indienne après que Hong Kong a suspendu en avril les ventes de trois mélanges d'épices produits par MDH et d'un mélange produit par Everest, déclarant qu'ils contenaient des niveaux élevés d'oxyde d'éthylène, un pesticide cancérigène, ce qui a déclenché un examen minutieux de la part des organismes de réglementation du monde entier.

MDH et Everest, dont les épices sont parmi les plus populaires en Inde et sont également vendues en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, ont déclaré que leurs produits étaient propres à la consommation.

"Le Rajasthan a commencé les rappels... seuls les lots incriminés sont rappelés", a déclaré M. Singh à Reuters, ajoutant que les fonctionnaires au niveau du district veillaient à ce que les instructions de rappel soient mises en œuvre.

MDH et Everest n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Après Hong Kong, Singapour a également ordonné le rappel des mélanges Everest. La Nouvelle-Zélande, les États-Unis et l'Australie ont déclaré qu'ils examinaient la question. La Grande-Bretagne a appliqué des contrôles supplémentaires à toutes les épices en provenance de l'Inde, le plus grand exportateur, producteur et consommateur d'épices au monde.

La semaine dernière, le Rajasthan a déclaré qu'il avait saisi 12 000 kilogrammes d'épices diverses pour contamination présumée, et a découvert que certaines contenaient un "niveau très élevé" de pesticides et d'insecticides.

Selon Zion Market Research, le marché intérieur indien des épices était évalué à 10,44 milliards de dollars en 2022.

L'agence fédérale indienne de sécurité alimentaire a également testé des produits à base d'épices après la controverse, mais aucun résultat n'a été rendu public jusqu'à présent.