Everest Industries Limited annonce la constitution d'une filiale à 100 % sous le nom d'Everest Steel Building Private Limited

Everest Industries Limited a annoncé que le Ministère des Affaires Sociales a approuvé la constitution d'une filiale à 100 % de la société sous le nom d'Everest Steel Building Private Limited le 26 mai 2023. Le ministère des affaires corporatives a émis un certificat d'incorporation à cet effet. Capital autorisé : 100 000 INR divisés en 10 000 actions de 10 INR chacune.

Everest Steel Building Private Limited a été constituée notamment pour exercer des activités de préparation de plans d'ingénierie, de plans de fabrication et de plans de montage pour les secteurs des bâtiments préfabriqués, des structures métalliques, des processus d'ingénierie et de la construction, et pour vendre ces services aux fabricants de bâtiments préfabriqués en acier, aux fabricants de structures métalliques, aux fabricants de processus d'ingénierie, aux prestataires de services et aux secteurs de la construction dans le monde entier. Le capital social souscrit est de 100 000 INR.