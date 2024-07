Everest Medicines a annoncé que le premier patient chinois a reçu une dose de zétomipzomib dans le cadre de l'essai mondial de phase 2b PALIZADE pour le traitement du lupus néphrétique actif (LN). Le zétomipzomib est un nouvel inhibiteur sélectif de l'immunoprotéasome, premier de sa catégorie, qui présente un vaste potentiel thérapeutique pour de multiples maladies auto-immunes. En Chine, le taux de survie rénale à 10 ans de la LN est de 81 % à 98 %, ce qui en fait une cause fréquente d'insuffisance rénale terminale (IRT) et un facteur important de mortalité chez les patients atteints de LED.

Malgré les progrès récents dans les options de traitement de la LN, y compris l'application de nouveaux régimes immunosuppresseurs, en particulier les thérapies multicibles, le taux de poussée de la LN reste élevé (33% à 40%), conduisant à des lésions rénales chroniques et à la progression vers l'IRT. Les complications liées au traitement, telles que les infections, le diabète, la nécrose de la tête fémorale et l'insuffisance ovarienne, sont également des facteurs importants contribuant à la dégradation de la qualité de vie des patients atteints de LED. Everest a rejoint Kezar Life Sciences ("Kezar") sur PALIZADE, un essai clinique mondial de phase 2b contrôlé par placebo évaluant l'efficacité et la sécurité de deux niveaux de dose de zétomipzomib chez des patients atteints de LN active.

PALIZADE a été lancé à la mi-2023. En septembre 2023, Everest a obtenu les droits exclusifs de développement et de commercialisation du zétomipzomib en Grande Chine, en Corée du Sud et en Asie du Sud-Est. Outre le LN, Everest et Kezar ont la possibilité de collaborer au développement du zétomipzomib dans d'autres maladies auto-immunes telles que le LED et l'hépatite auto-immune.

PALIZADE est un essai clinique mondial de phase 2b, contrôlé par placebo, randomisé et en double aveugle, qui évalue l'efficacité et la sécurité de deux doses de zétomipzomib chez des patients atteints de LN active. Le recrutement cible sera de 279 patients, répartis de manière aléatoire pour recevoir 30 mg de zétomipzomib, 60 mg de zétomipzomib ou un placebo par voie sous-cutanée une fois par semaine pendant 52 semaines, en plus d'un traitement de fond standard. Le traitement de fond peut inclure le traitement d'induction standard, mais ce n'est pas obligatoire.

Au cours des 16 premières semaines, les corticostéroïdes seront obligatoirement réduits à 5 mg par jour ou moins. Les évaluations de fin de traitement auront lieu à la semaine 53. Le critère principal d'efficacité est la proportion de patients qui obtiennent une réponse rénale complète (CRR) à la semaine 37, y compris un rapport protéines urinaires/créatine (UPCR) de 0,5 ou moins, sans recevoir de médicaments de secours ou interdits. À propos du zétomipzomib : Le zétomipzomib (KZR-616) est un nouvel inhibiteur sélectif de l'immunoprotéasome, premier de sa classe, qui présente un large potentiel thérapeutique dans de multiples maladies auto-immunes.

La recherche préclinique démontre que l'inhibition sélective de l'immunoprotéasome entraîne une large réponse anti-inflammatoire dans des modèles animaux de plusieurs maladies auto-immunes, tout en évitant l'immunosuppression. Les données issues des essais cliniques de phase 1 et de phase 2 prouvent que le zétomipzomib présente un profil de sécurité et de tolérabilité favorable à son développement dans les maladies auto-immunes chroniques sévères.