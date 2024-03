Everest Medicines Ltd est une société basée en Chine, principalement engagée dans l'homologation, le développement clinique et la commercialisation de thérapies destinées à répondre à des besoins médicaux critiques non satisfaits. La société se concentre sur la recherche et le développement de médicaments candidats innovants. La société a constitué un portefeuille de candidats médicaments prometteurs au stade clinique dans les domaines de l'oncologie, de l'immunologie, des maladies cardio-rénales et des maladies infectieuses. La société fournit principalement ses produits et services en Grande Chine et sur d'autres marchés émergents d'Asie-Pacifique.

Secteur Produits pharmaceutiques