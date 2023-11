Everest Organics Limited est une société basée en Inde, qui fabrique des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) et leurs intermédiaires. Elle fabrique des médicaments en vrac, tels que l'oméprazole, la ciprofloxacine, le dichloroflurobenzène, le naproxène et le benzimadizole. Les produits API de la société comprennent le pantoprazole sodique sesquihydraté USP/BP/EP/IP, l'esoméprazole magnésium trihydraté USP/BP/IP/EP, l'esoméprazole magnésium trihydraté USP/BP, l'esoméprazole magnésium dihydraté, l'oméprazole en poudre USP / BP/ EP/IP, l'oméprazole magnésium-IP/EP/USP et d'autres encore. Ses produits intermédiaires comprennent le 2-Mercapto-5-Méthoxy Benzimidazole (Omeprazole-Benzimidazole), le 2-Chloro-Méthyl-3,5-Diméthyl-4-Méthoxy Pyridine HCL (Omeprazole Chloro Compound), le sulfate d'ammonium, le nitrite de sodium et d'autres. Ses produits en cours de développement comprennent la sitagliptine, la vildagliptine, l'ilaprazole, la N-(5-Amino-2-Méthylphényl)-4-(3-Pyridyl)-2-Pyrimidineamine (intermédiaire de l'imatinib), le sulfure de lanso et d'autres encore.

Secteur Produits pharmaceutiques