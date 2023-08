Everest Group a nommé Charlie Higham au poste de vice-président senior et responsable de son unité de souscription, Everest Underwriting Partners. Charlie Higham succèdera à Brian Drum, qui prendra sa retraite le 1er septembre 2023. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il sera responsable de toutes les collaborations en matière d'administration de programmes et de distribution numérique.

Ces partenariats sont destinés à soutenir le développement et l'expansion du portefeuille de la société, a indiqué cette dernière. M. Higham possède deux décennies d'expérience dans le domaine de l'assurance spécialisée et a occupé dernièrement le poste de responsable des lignes financières et professionnelles. A ce poste, il a supervisé la stratégie et mis en place une équipe dédiée aux lignes financières à partir de zéro.

M. Higham a rejoint Everest Insurance après avoir quitté Zurich North America, où il dirigeait le groupe des institutions financières de la société.