EverGen Infrastructure Corp. a annoncé la nomination de Mischa Zajtmann en tant que directeur général par intérim et administrateur de la société. Chase Edgelow, qui a cofondé la société et a dirigé EverGen depuis sa création en tant que directeur général et membre du conseil d'administration de la société, quittera ses fonctions de direction et de conseil d'administration pour saisir d'autres opportunités à compter du 22 septembre 2023.

M. Edgelow restera conseiller stratégique de la société pour assurer le soutien et la continuité de l'organisation. M. Zajtmann, qui est également président de la société, apporte une vaste expérience de la direction d'une société publique et un ensemble intégré de compétences juridiques, financières et stratégiques, en mettant l'accent sur la réalisation de projets et la discipline opérationnelle. Sa nomination assurera une transition en douceur et une continuité opérationnelle pendant que le président exécutif et le conseil d'administration s'engagent à activer leur stratégie pour libérer de la valeur pour la société.

M. Zajtmann se concentrera sur l'exécution d'une série d'étapes à court terme, telles que l'achèvement de l'expansion du GNR à Fraser Valley Biogas et l'avancement des projets de base.