EverGen Infrastructure Corp. a annoncé la nomination de Ford Nicholson en tant que président exécutif intérimaire et de Mischa Zajtmann en tant que directeur de la société. Chase Edgelow, qui a cofondé la société et a dirigé EverGen depuis sa création en tant que directeur général et membre du conseil d'administration de la société, quittera ses fonctions de direction et de conseil d'administration pour saisir d'autres opportunités à compter du 22 septembre 2023.

M. Edgelow restera conseiller stratégique de la société pour assurer le soutien et la continuité de l'organisation. M. Nicholson, actuel président du conseil d'administration et cofondateur d'EverGen, plateforme de premier plan pour l'acquisition et le regroupement d'actifs d'exploitation et de développement dans le domaine du gaz naturel renouvelable (GNR), possède une vaste expérience dans la création et la monétisation d'entreprises publiques du secteur de l'énergie. Il est l'ancien vice-président d'InterOil Corporation, une société entièrement intégrée qui développe du gaz naturel liquéfié (GNL) pour les marchés asiatiques et qui était cotée à la Bourse de New York avant d'être vendue à ExxonMobil.

Il a également cofondé et siégé au conseil d'administration de nombreuses autres entreprises du secteur de l'énergie et est un acteur mondial actif et respecté dans le domaine du capital-investissement. M. Nicholson quitte son poste de président du conseil d'administration pour se consacrer à plusieurs opportunités à court terme, dans le cadre desquelles EverGen cherche à dégager de la valeur grâce à une croissance rentable, tandis que M. Zajtmann se concentrera sur l'exécution d'une série de jalons à court terme, tels que l'achèvement de l'expansion du GNR à Fraser Valley Biogas et l'avancement des projets de base. M. Zajtmann, qui est également président de la société, apporte une vaste expérience de la direction de sociétés cotées en bourse et un ensemble intégré de compétences juridiques, financières et stratégiques, en mettant l'accent sur la réalisation de projets et la discipline opérationnelle.

Sa nomination assurera une transition en douceur et une continuité opérationnelle pendant que le président exécutif et le conseil d'administration s'engagent à activer leur stratégie pour libérer de la valeur pour la société. Le conseil d'administration a également promu Jamie Betts au poste de directeur des opérations de la société, avec effet immédiat. Jamie apporte plus de 35 ans d'expérience au sein de multinationales de l'énergie et de la gestion des déchets. Il a précédemment occupé le poste de vice-président des opérations et a joué un rôle déterminant dans l'avancement du projet d'expansion de Fraser Valley Biogas RNG, ainsi que dans l'instauration d'une culture d'excellence opérationnelle et de sécurité dans toutes les installations de l'entreprise.