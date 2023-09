EverGen Infrastructure Corp. a annoncé qu'elle avait conclu un accord de 10 ans avec la ville de Regina pour traiter tous les déchets organiques collectés dans le cadre de son programme de gestion des déchets alimentaires et de jardinage. Selon les termes de l'accord, EverGen traitera tous les déchets organiques collectés dans le cadre du programme Food and Yard Waste de la ville de Regina, ce qui devrait représenter jusqu'à 24 000 tonnes par an.

L'accord permet à EverGen d'accéder à un nouveau marché et de consolider les différents flux de déchets organiques disponibles dans la région qui sont actuellement mis en décharge. Le nouveau projet, Prairie Sky Organics ("PSO"), acceptera les déchets sur un site temporaire de la décharge de la ville de Regina, en attendant l'évaluation d'éventuels sites permanents.