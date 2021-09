On apprend que six cadres supérieurs d'Evergrande ont obtenu des remboursements anticipés sur des produits d'investissement alors que le groupe immobilier a ensuite déclaré aux investisseurs particuliers qu'il ne pourrait pas les rembourser à temps sur ces mêmes fonds. Les gains devront être rendus et les cadres seront sanctionnés, a déclaré le groupe.

