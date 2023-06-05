Evergrande Property Services annonce une perte de 316,3 millions de RMB pour l'exercice 21

Evergrande Property Services Group Ltd
* PERTE ATTRIBUABLE À L'EXERCICE 21 : 316,3 MILLIONS DE RMB CONTRE UN BÉNÉFICE DE 2 647,1 MILLIONS DE RMB POUR L'EXERCICE 20
* RECETTES DE L'EXERCICE 21 : 13,19 MILLIARDS DE RMB CONTRE 10,78 MILLIARDS DE RMB
* DISCUSSION AVEC CHINA EVERGRANDE SUR LA PROPOSITION DE REMBOURSEMENT DES FONDS IMPLIQUÉS DANS LES GARANTIES DE NANTISSEMENT DES CERTIFICATS DE DÉPÔT D'ENVIRON 13,4 MILLIARDS DE RMB.
* LE CONSEIL D'ADMINISTRATION NE RECOMMANDE PAS LE VERSEMENT D'UN DIVIDENDE FINAL POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2021.
* Le groupe a conclu des accords avec certains créanciers pour prolonger les délais de remboursement d'une durée de un à quatre ans :