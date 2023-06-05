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EVERGRANDE PROPERTY SERVICES GROUP LIMITED

(6666)
  Rapport
Temps Différé Hong Kong Stock Exchange  -  09:08:12 18/03/2022
2.300 HKD   +2.68%
17:19Le bénéfice annuel d'Evergrande Property Services en baisse de 46 % par rapport à l'exercice 2020
ZR
17:04Evergrande Property Services annonce une perte de 316,3 millions de RMB pour l'exercice 21
ZR
16:37Evergrande Property Services déclare que le conseil d'administration ne recommande pas le versement d'un dividende final pour l'exercice clos le 31 décembre 2022
ZR
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Evergrande Property Services annonce une perte de 316,3 millions de RMB pour l'exercice 21

05/06/2023 | 17:04
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Evergrande Property Services Group Ltd

* PERTE ATTRIBUABLE À L'EXERCICE 21 : 316,3 MILLIONS DE RMB CONTRE UN BÉNÉFICE DE 2 647,1 MILLIONS DE RMB POUR L'EXERCICE 20

* RECETTES DE L'EXERCICE 21 : 13,19 MILLIARDS DE RMB CONTRE 10,78 MILLIARDS DE RMB

* DISCUSSION AVEC CHINA EVERGRANDE SUR LA PROPOSITION DE REMBOURSEMENT DES FONDS IMPLIQUÉS DANS LES GARANTIES DE NANTISSEMENT DES CERTIFICATS DE DÉPÔT D'ENVIRON 13,4 MILLIARDS DE RMB.

* LE CONSEIL D'ADMINISTRATION NE RECOMMANDE PAS LE VERSEMENT D'UN DIVIDENDE FINAL POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2021.

* Le groupe a conclu des accords avec certains créanciers pour prolonger les délais de remboursement d'une durée de un à quatre ans :


© Zonebourse avec Reuters 2023
Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
CHINA EVERGRANDE GROUP 8.55%1.65 Cours en différé.3.77%
CHINA EVERGRANDE NEW ENERGY VEHICLE GROUP LIMITED 1.91%3.2 Cours en différé.-9.09%
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TOPIX INDEX 1.70%2219.79 Cours en différé.15.38%
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Données financières
CA 2021 11 835 M 1 861 M 1 682 M
Résultat net 2021 - - -
Tréso. nette 2021 14 286 M 2 246 M 2 030 M
PER 2021 7,75x
Rendement 2021 -
Capitalisation 20 219 M 3 173 M 2 873 M
VE / CA 2021 0,50x
VE / CA 2022 0,45x
Nbr Employés 81 136
Flottant 41,8%
Graphique EVERGRANDE PROPERTY SERVICES GROUP LIMITED
Durée : Période :
Evergrande Property Services Group Limited : Graphique analyse technique Evergrande Property Services Group Limited | Zonebourse
Graphique plein écran
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Consensus
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Recommandation moyenne VENDRE
Nombre d'Analystes 1
Dernier Cours de Clôture 1,87 CNY
Objectif de cours Moyen 0,90 CNY
Ecart / Objectif Moyen -51,9%
Révisions de BNA
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Chang Long Zhao General Manager
Fen Yu Vice General Manager
Sheng Li Duan Chairman
Zhao Hui Guo Independent Non-Executive Director
Yanhong Wen Independent Non-Executive Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
EVERGRANDE PROPERTY SERVICES GROUP LIMITED-12.88%3 173
CBRE GROUP, INC.0.22%23 403
KE HOLDINGS INC.15.40%20 116
CAPITALAND INVESTMENT LIMITED-10.54%12 579
ZILLOW GROUP, INC.46.62%10 866
JONES LANG LASALLE INCORPORATED-7.17%7 066
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