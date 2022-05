Exclusif - Evergrande discute de paiements échelonnés, de swaps de dettes en actions pour des obligations offshore de 19 milliards de dollars - sources

Evergrande, dont la totalité de la dette offshore d'une valeur de 22,7 milliards de dollars, comprenant des prêts et des obligations privées, est considérée comme étant en défaut après avoir manqué ses obligations de paiement à la fin de l'année dernière, a déclaré en mars qu'elle dévoilerait une proposition préliminaire de restructuration de la dette d'ici la fin juillet.

Dans le cadre de cette proposition, Evergrande cherche à rembourser aux créanciers étrangers le principal et les intérêts en les transformant en nouvelles obligations, qui seront ensuite remboursées par tranches sur une période de sept à dix ans, a déclaré l'une des sources.

Les créanciers étrangers seront également autorisés à échanger une partie de leur dette contre des participations dans l'unité de services immobiliers du promoteur cotée à Hong Kong, Evergrande Property Services Group Ltd, et dans le fabricant de véhicules électriques China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd, ont déclaré les deux sources.

La première source a indiqué que jusqu'à 20 % de la dette offshore peut être échangée contre des actions de ces deux unités. Les propositions de restructuration en sont toutefois à un stade précoce et sont susceptibles d'être modifiées, a ajouté la source.

Les deux sources ont refusé d'être identifiées car elles n'étaient pas autorisées à parler aux médias.

Evergrande, autrefois le promoteur le plus vendu de Chine, a mis en place en décembre un comité de gestion des risques composé principalement de membres d'entreprises d'État, le gouvernement provincial de Guangdong dirigeant la restructuration.

Evergrande et le gouvernement provincial de Guangdong n'ont pas répondu à la demande de commentaire de Reuters. La banque d'investissement Moelis & Co et le cabinet juridique Kirkland & Ellis, conseillers d'un groupe de détenteurs d'obligations offshore d'Evergrande, n'ont pas non plus répondu.

Evergrande croule sous plus de 300 milliards de dollars de dettes et est devenu l'enfant-vedette de la crise du secteur immobilier du pays, car il est passé d'une échéance de paiement manquée à une autre l'année dernière.

Les malheurs du promoteur ont rapidement conduit à une vague de défauts de paiement dans le secteur immobilier chinois, un pilier essentiel de la deuxième économie mondiale, ébranlant les investisseurs et conduisant à un effondrement des ventes de logements et à des entreprises luttant pour obtenir des financements.

Si l'intervention de l'État a calmé les inquiétudes du marché quant à un effondrement désordonné d'Evergrande, qui a également eu du mal à rembourser ses fournisseurs et à achever ses projets et ses maisons, les investisseurs ne savent toujours pas s'ils récupéreront leur argent.

PRENDRE UNE COUPE DE CHEVEUX

Evergrande, qui a entamé des discussions avec les détenteurs d'obligations offshore au début de l'année au sujet de la proposition de restructuration, a pour objectif de finaliser le plan d'ici juillet et de signer les accords avec les investisseurs d'ici décembre, a déclaré la première source.

" Le président (d'Evergrande) Hui Ka Yan espère que les détenteurs d'obligations accepteront la proposition, car il n'y a pas beaucoup d'actifs offshore qui peuvent être vendus immédiatement pour rembourser les dettes ", a déclaré la source.

On ne sait pas immédiatement comment Evergrande pourra obtenir suffisamment de liquidités pour mettre en œuvre le plan de remboursement. La société a vu ses ventes contractées plonger de 39 % en 2021 par rapport à l'année précédente.

Deux détenteurs d'obligations offshore d'Evergrande ont déclaré qu'ils étaient plus enclins à choisir l'option d'échange de dettes contre des actions, car ils n'ont pas de grands espoirs que le promoteur soit en mesure d'effectuer le remboursement intégral en espèces, même dans le cadre du calendrier prolongé promis.

La plupart des obligations en dollars d'Evergrande étaient tombées en dessous de 10 cents par dollar dès vendredi matin. L'un des détenteurs d'obligations a déclaré que la plupart des créanciers, en particulier les fonds spéculatifs, pourraient préférer prendre une décote pour l'échange plutôt que d'opter pour des obligations prolongées.

"Les fonds en difficulté ... ils veulent tout simplement sortir", a déclaré le détenteur d'obligations, ajoutant que les avis étaient très partagés dans le groupe des créanciers et qu'aucun consensus n'a encore été atteint.

Les actions d'Evergrande Property Services et d'Evergrande New Energy Vehicle, ainsi que de la société mère, sont suspendues depuis environ deux mois. Aucune d'entre elles n'a encore déposé ses résultats financiers pour 2021 car les travaux d'audit n'étaient pas terminés.

L'unité de gestion immobilière fait également l'objet d'une enquête interne depuis mars pour savoir comment les banques ont saisi ses 13,4 milliards de yuans de dépôts qui avaient été mis en gage pour des garanties tierces.