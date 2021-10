La cotation d'Evergrande suspendue à la Bourse de Hong Kong

HONG KONG, 4 octobre (Reuters) - La cotation de China Evergrande Group a été suspendue lundi à la Bourse de Hong Kong alors que, selon plusieurs sources, le géant chinois de l'immobilier n'a à nouveau pas respecté la semaine dernière une échéance sur le versement d'un coupon d'obligations.

L'opérateur boursier à Hong Kong a aussi annoncé la suspension de la cotation d'une filiale du groupe immobilier, Evergrande Property Services Group.

On ne connaît pas dans l'immédiat la raison de ces suspensions, ni l'origine de la demande en ce sens.

Evergrande croule sous une dette globale estimée à plus de 260 milliards d'euros et ses difficultés font craindre un effet domino sur le système financier chinois, voire à l'international. (Reportage Anne Marie Roantree et Donny Kwok; version française Jean Terzian)