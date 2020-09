Evergreen : Résultats du 1er semestre 2020

Communiqué de presse

Paris, le 14 septembre 2020

Evergreen SA (FR0000035784 - Euronext Paris), société d'investissement dans le domaine de la transition écologique (ex-Digigram), publie ses résultats audités du 1er semestre 2020 (clos au 30 juin 2020), arrêtés par le Conseil d'administration le 11 septembre 2020.

Faits marquants du 1er semestre 2020

Le 10 mars dernier, Evergreen Holding a acquis 54,43% du capital et 55,27% des droits de vote de Digigram dans le cadre de cessions de blocs d'actions.

Au cours de l'Assemblée Générale Mixte qui s'est tenue le 23 juin 2020, les actionnaires ont adopté la proposition de changement de dénomination sociale ainsi que le renouvellement de la composition du Conseil d'administration et le changement de Président.

Digigram est ainsi devenue Evergreen SA à compter de cette date. Le nouveau Conseil d'administration, présidé par Monsieur Lionel Le Maux, est désormais composé de huit administrateurs (trois femmes et cinq hommes), dont deux administrateurs indépendants.

Conformément à la réglementation en vigueur, Evergreen Holding a déposé le 23 juin 2020 un projet d'offre publique d'achat simplifiée sur tous les titres Evergreen SA en circulation, à un prix de 1,03€ par action. Cette offre publique d'achat simplifiée s'est déroulée entre le le 23 juillet 2020 et le 5 août 2020.

Evergreen Holding détient désormais 69,79% d'Evergreen SA, soit 1 465 615 actions sur les 2 100 000 actions composant l'intégralité du capital social.

Au cours du 1er semestre de l'année 2021, un projet de fusion-absorption initié par Evergreen SA sur Evergreen Holding sera soumis à l'approbation des actionnaires de la société ainsi qu'à l'examen de l'Autorité des marchés financiers (AMF). A l'issue de cette opération, Evergreen deviendra alors un nouveau véhicule d'investissement coté dédié à la transition écologique, doté de participations dans des sociétés françaises non cotées. Cette ouverture au marché lui permettra d'accéder à de nouvelles opportunités pour financer ses futurs investissements et accélérer son développement.

Résultats semestriels 2020

Evergreen SA n'a plus d'activité opérationnelle consécutivement à la cession intervenue le 10 mars 2020 de ses deux sociétés opérationnelles. Le groupe n'a donc pas comptabilisé de chiffre d'affaires au 1er premier semestre 2020.

La société affiche un résultat opérationnel courant de (269) K€ au 1er semestre 2020 contre (69) K€ au 1er semestre 2019 (périmètre proforma) et (200) K€ en données publiées.

La perte nette semestrielle s'élève à (977) K€ au 1er semestre 2020 contre (214) K€ au 1er semestre 2019 et intègre les coûts de cession des filiales cédées.

Le total du bilan consolidé s'élève à 451 K€ au 30 juin 2020. Le montant des capitaux propres consolidés représente 49 K€ au 30 juin 2020. Les dettes non courantes du groupe s'élèvent à 112 K€ et les dettes courantes à 290 K€.

Nomination d'un censeur

Le Conseil d'administration, à l'issue de sa réunion du 11 septembre 2020, a désigné, à l'unanimité, Monsieur Georges-Henri Levy, en qualité de Censeur du Conseil d'administration à compter de cette date et pour une durée de six ans. Son mandat viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

Retrouvez toute l'information d'Evergreen SA sur le nouveau site internet :

www.evergreen-holding.com

A propos d'Evergreen SA

Evergreen SA (ex-Digigram) est contrôlée à près de 70% par Evergreen Holding, société d'investissement dont les principales participations sont des entreprises françaises non cotées qui font de la transition écologique un enjeu de croissance et de rentabilité. Créée en 2013, Evergreen Holding a pour vocation d'être un actionnaire stable qui s'inscrit dans la durée et prenant un rôle actif d'accompagnement dans les sociétés qu'il détient. A ce jour, les principales participations d'Evergreen Holding sont : Evergaz, EverWatt, Bois énergie Nord, Barbet, Dusart, la Paper Factory et Compose.

Evergreen SA (ex-Digigram) est cotée sur Euronext Paris, compartiment C (ISIN FR0000035784).

